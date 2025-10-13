Ανδρουλάκης: «Οχυρωματικά» για τον Τσίπρα και τις γκρίνιες για τη δημοσκοπική στασιμότητα

Με μια σειρά από κινήσεις στη σκακιέρα της Χαριλάου Τρικούπη και άλλες πρωτοβουλίες στο ευρύτερο αντιπολιτευτικό πεδίο απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κινητικότητα του τελευταίου διαστήματος εντός και εκτός του κόμματός του.

Κοινή συνισταμένη της σχεδιαζόμενης στρατηγικής που θα αρχίσει σταδιακά να ξεδιπλώνεται από σήμερα είναι η φυγή προς τα εμπρός και το άλμα προς τα πάνω, που προς το παρόν γίνεται με βήμα σημειωτόν.

Δεύτερον, ο απεγκλωβισμός από την εσωστρέφεια και το κλίμα αμφισβήτησης, που δειλά – δειλά εκδηλώνεται εις βάρος του είτε φανερά είτε παρασκηνιακά.

Τρίτον, το «φρενάρισμα» της όποιας επίδρασης θα έχει το εγχείρημα Τσίπρα, για το οποίο πάντως ήδη σχολιάζεται από πράσινες πηγές ότι «όλο περιέργως προωθείται από το Μαξίμου και διαύλους προσκείμενους σε αυτό», προκειμένου ο «μπαμπούλας» του Τσίπρα συσπειρώσει το κεντρώο ακροατήριο και να ανακόψει τις διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ.

Κι όλα τα παραπάνω, εν αναμονή του επόμενου δημοσκοπικού κύματος που θα μετρά τον πρώην πρωθυπουργό και θα ζυγίζει ταυτόχρονα τόσο τη δική του δυναμική όσο και τις επιδόσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Με Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης

Στο φόντο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται εντός της ημέρας να δώσει στη δημοσιότητα τις επιλογές του για το βασικό προσυνεδριακό όργανο, την Γραμματείας της ΚΟΕΣ, το οποίο -όπως έχει γράψει ο flash.gr– θα είναι ολιγομελές και η σύνθεσή του θα έχει χαρακτηριστικά εκπροσώπησης με θεσμικό και ενωτικό τρόπο όλων των εσωκομματικών πτερύγων. Μέσω των αποφάσεών του, ο κ. Ανδρουλάκης θα στέλνει ένα μήνυμα καταλλαγής στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας ότι οι φωνές περί επιτάχυνσης των ρυθμών και συλλογικότερης λειτουργίας εισακούγονται.

Παράλληλα, πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά μια παλαιότερη ιδέα, που ωστόσο έμενε ανεφάρμοστη. Η ίδρυση Επιτροπής Διεύρυνσης που θα ασχολείται με τα ανοίγματα τα αριστερά και στο κέντρο, ως ένας άτυπος φορέας υποδοχής όσων επιθυμούν να συμπορευτούν με το κόμμα της Κεντροαριστεράς.

Επικεφαλής -εκτός απροόπτου- θα τεθεί ο Κώστας Σκανδαλίδης , ο οποίος λόγω εμπειρίας και ως πρόσωπο ευρείας αποδοχής θα απορροφά τους όποιους εσωτερικούς κραδασμούς και θα μπορεί ταυτόχρονα να συνομιλεί και να προσεγγίζει στελέχη και προσωπικότητες. Η γραμμή άμυνας του ΠΑΣΟΚ προς τις δεξαμενές που θα κληθεί να αλιεύσει ο Αλέξης Τσίπρας θα ενισχυθεί και με κάποιας μορφής προσκλητήριο του κ. Ανδρουλάκη προς τους προοδευτικούς ψηφοφόρους.

Σημαντικό μερίδιο στη βεντάλια των πρωτοβουλιών του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης -προς ενίσχυση και του ηγετικού του προφίλ- καταλαμβάνουν οι κοινοβουλευτικές μονομαχίες με τον πρωθυπουργό. Μια τέτοια στιγμή θα είναι η προσεχής Πέμπτη όπου οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης θα ανταλλάξουν επιχειρήματα και βέλη εφ’ όλης της ύλης, έχοντας όμως ως επίκεντρο της αντιπαράθεσης την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά, το παλαιστινιακό και τους διπλωματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης.

Μπορεί τέλος η εγχώρια πολιτική σκηνή να αποτελεί την προτεραιότητα, δεν παύει όμως οι επαφές στο ευρωπαϊκό πεδίο να προσδίδουν πολιτικούς πόντους και υπό την έννοια αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει το παρών την Παρασκευή και το Σάββατο στο συνέδριο των Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ όπου θα συγκεντρωθεί σύσσωμη η ηγεσία του Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, αναζητώντας τα σύγχρονα διακυβεύματα, αλλά και «μια νέα στρατηγική προθυμίας συνεργασίας μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων».