Ανδρουλάκης: Οι συμβολισμοί της επίσκεψης στον Έβρο και τα μηνύματα στήριξης της ακριτικής Ελλάδας

Πολλαπλούς συμβολισμούς έχει η σημερινή επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στον ακριτικό Έβρο, σε Σουφλί και Ορεστιάδα. Το πρωί στις 10:30 θα επισκεφθεί την αγορά του Σουφλίου και θα συναντηθεί με κατοίκους στην κεντρική πλατεία. Στις 18:00 θα μιλήσει στην Ορεστιάδα (μπροστά στα νέα γραφεία του ΠΑΣΟΚ).

Ο κ. Ανδρουλάκης, πλην της γενικότερης στρατηγικής εξωστρέφειας, των δράσεων ανάδειξης του προγράμματος και επαναπροσέγγισης με την κοινωνία ενόψει και του συνεδρίου, θέλει να στείλει στους ακρίτες μήνυμα στήριξης. Βέβαια τα λόγια δεν αρκούν, αλλά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έχει μια συγκεκριμένη πρόταση να τους παραθέσει», λένε από το περιβάλλον του στο flash.gr.

Η περιφερειακή ανάπτυξη -όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος της ΔΕΘ- αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ με τη λήψη στοχευμένων μέτρων και χορήγησης κινήτρων τόσο για να μείνουν οι ντόπιοι στα χωριά τους αλλά και για να επιστρέψουν όσοι έφυγαν.

Μερικά ενδεικτικά από αυτά είναι η βελτίωση υποδομών, η στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών όπως η Υγεία και η Παιδεία με γιατρούς και δασκάλους, οι ελαφρύνσεις φορολογικού περιεχομένου, πολιτικές για να αυξηθούν οι γεννήσεις και να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και μέτρα που θα θωρακίσουν καλύτερα τα σύνορα, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφάλεια σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές.

«Μια άλλη Ελλάδα, ένα άλλο σχέδιο»

Η πολιτική συγκυρία αξιοποιείται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αναδείξει το διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που οραματίζεται, από εκείνο που εφαρμόζει η ΝΔ.

Χθες, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, έφερε ως παράδειγμα τα ΕΛΤΑ και την κυβερνητική απόφαση για τα λουκέτα «Ας δούμε, τι συμβαίνει με τα ΕΛΤΑ.Έναν ιστορικό δημόσιο φορέα, που εξυπηρετούσε κάθε απομακρυσμένο χωριό, κάθε νησί, κάθε γωνιά της πατρίδας. Τι κάνει η κυβέρνηση; Αντί να τον ενισχύσει, τον απαξιώνει και τον αποδομεί. Αντί να δει πώς μπορεί να γίνει μοχλός τοπικής ανάπτυξης, τον μετατρέπει σταδιακά και στρατηγικά σε εύκολη λεία ιδιωτικών συμφερόντων. Θέλω να σκεφτείτε ποιο είναι το μέλλον με μια κυβέρνηση που δεν υπολογίζει σωστά το δημόσιο συμφέρον, το υποτιμά και το περιφρονεί για τους λίγους και ισχυρούς. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Έκαναν να θεωρούνται τα ΕΛΤΑ μια επιχείρηση logistics και όχι κομμάτι του κράτους πρόνοιας», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης ενώπιον των δημάρχων για να καταλήξει με τη δική του θέση:

«Για εμάς, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία οφείλουν να διασφαλίζουν πρόσβαση στην επικοινωνία, στις αποστολές και στις συναλλαγές για τους πολίτες ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Και το επισημαίνουμε αυτό, εδώ στον Έβρο, που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα μεγάλα προβλήματα. Οφείλουμε να κρατάμε τη σημαία της αποκέντρωσης, της διαφάνειας ψηλά».

Αυτό θα είναι ένα από τα κεντρικά προτάγματα των σημερινών του επαφών με γνώμονα «μια άλλη Ελλάδα» και ένα «άλλο σχέδιο», το οποίο όπως αναμένεται να τονίσει ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη «μπορεί να γίνει πράξη μόνο αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει έστω με μία ψήφο στις εκλογές και η ΝΔ πάει στην αντιπολίτευση, αλλά θέλει αγώνα και προσπάθεια...».