Ανδρουλάκης: Σκληρές μάχες με Τσίπρα και Καρυστιανού - Στο κυνήγι της ψήφου με μια βαλίτσα στο χέρι

Από τη Δραπετσώνα και τη Β΄ Πειραιά στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Το δρομολόγιο αυτό είναι μια διαδρομή που θα κάνει πολλές φορές τους επόμενους μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχοντας σημάνει εδώ και μία εβδομάδα (από την Κρήτη) την άτυπη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένος και ο ίδιος να βρίσκεται με μια βαλίτσα στο χέρι.

Προφανώς, ο σχεδιασμός είναι να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Αλλά, η έμφαση θα δοθεί στις περιοχές εκείνες και στα ακροατήρια που παρατηρείται δυστοκία στη διεισδυτικότητα ή έχουν διαπιστωθεί εμπλοκές και προβλήματα στην κομματική βάση και οργανωτικού περιεχομένου.

Η Θεσσαλονίκη την οποία επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μια τέτοια περίπτωση κατά το ήμισυ... Κι αυτό διότι παρά την αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο τριών σημαντικών στελεχών για διαφορετικούς λόγους (Χάρης Καστανίδης, Αντώνης Σαουλίδης και Γιάννης Μαγκριώτης), το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ανθεκτικό. Τουλάχιστον έτσι αποτυπώνεται σε πρόσφατη μέτρηση (της εταιρείας to the point) όπου στην πρόθεση ψήφου παραμένει δεύτερο με ποσοστό 10,5% και με διαφορά με την πρώτη ΝΔ (20,4%) σε μονοψήφιο νούμερο.

Παρ’ όλα αυτά ο ανταγωνισμός στη Βόρεια Ελλάδα, είναι έντονος, όχι με το κόμμα Τσίπρα που δεν έχει καλές καταγραφές στην περιφέρεια, αλλά με την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού. Και δεν είναι τυχαίο ότι η επικεφαλής του νεοσύστατου κινήματος θα βρεθεί στην πόλη το Σάββατο και ειδικότερα στο μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά που θα πάει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει συναντήσεις με κομματικά στελέχη με αντικείμενο τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων σε Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, ενώ προετοιμάζεται να ακολουθήσει και εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Κώστα Σκανδαλίδη.

Δεσμεύσεις και συγκρίσεις

«Εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που είμαι θα 'ρθεις», η λαϊκή ρήση ταιριάζει γάντι για το σκέλος που αφορά τις επισκέψεις και τους πολιτικούς διαγκωνισμούς μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αυτή τη φορά. Χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, μια λαϊκή συνοικία, άλλοτε προνομιακή για τη Χαριλάου Τρικούπη και μίλησε σε νέους και νέες, μεταφέροντας με έναν τρόπο αρκετά μοντέρνο, τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

Τετραήμερη εργασία, κοινωνική κατοικία και μια καινούρια πρόταση – δέλεαρ ψήφου για τα νεανικά ακροατήρια. Η καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών, που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, με κόστος 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη δήλωναν αμέσως μετά πολύ ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση, τα μηνύματα και την εικόνα που εξέπεμψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, τη Δευτέρα στην ίδια περιφέρεια της Β΄ Πειραιά και συγκεκριμένα στην Κοκκινιά θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας και οι συγκρίσεις, όσο κι αν δεν ομολογούνται, μοιραία θα υπάρξουν.

Σε κάθε περίπτωση, για τη Χαριλάου Τρικούπη οι διαχωριστικές γραμμές τόσο με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα είναι απολύτως διακριτές. Το ίδιο και το διακύβευμα: «Πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική», με τον κ. Ανδρουλάκη να θέτει εαυτόν απέναντι και από τους δύο: «Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Θέλω να αξιολογήσουν τι είπαν και τι έκαναν και, μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, να δώσουν μια ευκαιρία και στη δική μου γενιά στο ΠΑΣΟΚ. Για να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική, για να πάει η χώρα μπροστά», είναι το δίλημμα – προτροπή προς τους πολίτες ενόψει της κάλπης των εθνικών εκλογών.