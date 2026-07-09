Ανδρουλάκης στο TikTok για τη δυτική Μακεδονία: «Η μετάβαση δεν είναι ούτε πράσινη ούτε δίκαιη»

Ενόψει του αποψινού Πανδυτικομακεδονικού Συλλαλητηρίου στην Κοζάνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα για τη δυτική Μακεδονία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τονίζει: «Είναι εύλογο να αντιδρούν οι κάτοικοι της δυτικής Μακεδονίας σε ένα κυβερνητικό σχέδιο που έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του ΑΕΠ και στο να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, οδηγώντας τη νέα γενιά να φύγει στο εξωτερικό ή να επιλέξει την εσωτερική μετανάστευση. Η μετάβαση που σχεδίασε η Νέα Δημοκρατία ούτε πράσινη είναι, διότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ούτε δίκαιη είναι, διότι έδωσαν με έναν τρόπο εγκληματικό τον ενεργειακό χώρο στους ολιγάρχες και όχι στους πραγματικούς παραγωγούς, τους συνεταιριστές, τους δήμους και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και το υψηλό κόστος ζωής.

»Και βέβαια η απόφαση για ξαφνικό θάνατο της 5ης υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαΐδας: Ακόμη και οι Γερμανοί αξιοποιούν τα απώτατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες. Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξουν πολιτική, διότι η καταστροφή που συμβαίνει στη δυτική Μακεδονία θα δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια. Και δεσμεύομαι ότι με την πολιτική αλλαγή θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις επώδυνες επιπτώσεις με ένα σχέδιο αναπτυξιακό, αλλά και μια πράσινη μετάβαση δίκαιη, που θα δώσει ανθεκτικότητα στην ευρύτερη περιοχή».