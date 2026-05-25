Ανδρουλάκης: Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό - «Ημίμετρα από την κυβέρνηση»

Με σαφές πολιτικό μήνυμα και τρεις συγκεκριμένους πυλώνες πολιτικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό , στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «υπαρξιακό για την πατρίδα».

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια και στην παροχή κινήτρων μετεγκατάστασης. Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι περιφέρειες όπως η Στερεά Ελλάδα έχουν χάσει το 7% του πληθυσμού τους και η Δυτική Μακεδονία το 10%, ενώ νομοί όπως η Ευρυτανία, η Φθιώτιδα και τα Γρεβενά κοντεύουν να ερημωθούν. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει στοχευμένα μέτρα ανασύνταξης του πρωτογενούς τομέα με ψηφιακά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα για εργασία εξ αποστάσεως από απομακρυσμένες περιοχές.

Επανίδρυση του κοινωνικού κράτους

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης. Στα βασικά μέτρα που προτείνει το κόμμα συγκαταλέγονται καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, επίδομα 200 ευρώ τον μήνα για παιδιά έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια, μηδενισμός του ΦΠΑ σε βρεφικά είδη, καθώς και μείωση 75% στον ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας πολύτεκνων οικογενειών.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στο πρόβλημα στέγασης των νέων ζευγαριών στις πόλεις. Μέσω του προγράμματος GenRent, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών υπό δημόσια εποπτεία.

«Παλεύουμε για δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την εθνική κυριαρχία, ας κάνουμε την πολιτική αλλαγή πράξη» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.