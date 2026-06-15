Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Το Ίλιον επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας περιοδεία στη λαϊκή αγορά και σε εμπορικά καταστήματα της περιοχής, όπου συνομίλησε με κατοίκους, παραγωγούς και επαγγελματίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της καθημερινότητας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις λαϊκές αγορές.

«Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στήνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να έρθει σε άμεση επαφή με την κοινωνία, σημειώνοντας πως «καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος».

Όπως είπε, «πρέπει να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ αναφέρθηκε και στις «εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιρειών», αλλά και στους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ επανέφερε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή.