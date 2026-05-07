Ανδρουλάκης: «Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, να κάνει την Ελλάδα πιο ανθεκτική και πιο δίκαιη»

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική και την «κρίση εμπιστοσύνης» που προκαλεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης , από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, πρότεινε ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης με επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενίσχυση των θεσμών και τη σύγκρουση με τα ολιγοπώλια.

Η παγκόσμια αναταραχή και το τέλος των ψευδαισθήσεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ανάλυσή του τοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη του 2026, μια εποχή που χαρακτηρίζεται από «πυκνές συγκρούσεις» και «ταχύτατες μεταβολές». Επισήμανε ότι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση υπονόμευσε τα ίδια της τα θεμέλια, διευρύνοντας τις ανισότητες και αποσταθεροποιώντας το κοινωνικό συμβόλαιο στις δυτικές δημοκρατίες. «Το χάσμα μεγαλώνει συνεχώς και οι οικονομικές ελίτ απομακρύνονται από τη μεσαία τάξη», τόνισε, συνδέοντας αυτή την οικονομική ανασφάλεια με την άνοδο του αυταρχισμού παγκοσμίως.

Μπαλώματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα αντί για πολιτική

Περνώντας στην εγχώρια πραγματικότητα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι αντιμετωπίζει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα με «μέτρα-ασπιρίνες» και «μπαλώματα». Χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική ως «επικοινωνία απέναντι στην πολιτική», υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες για νέα pass και επιδόματα γίνονται με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στις δημοσκοπήσεις και όχι στις πραγματικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στεγαστικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», οι αυξήσεις στα ενοίκια έχουν φτάσει το 50% σε τέσσερα χρόνια. «Η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών.

Σύγκρουση με τα ολιγοπώλια και δίκαιη φορολόγηση

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη σύγκρουση με τα ολιγοπώλια σε τρόφιμα, ενέργεια, υγεία και τράπεζες. Αναφερόμενος στην υψηλή κερδοφορία των τραπεζών, πρότεινε την επιβολή έκτακτης εισφοράς 8% επί των καθαρών κερδών και 8% στα μερίσματα, με στόχο την επιτάχυνση της αποπληρωμής του αναβαλλόμενου φόρου. «Δεν μπορεί η οικονομία να μεγεθύνεται με βαθιά ασυμμετρία, όπου τα κέρδη σπάνε ρεκόρ και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταρρέει», υπογράμμισε.

Ψηφιακή γραφειοκρατία και η ευθύνη των λογιστών

Απευθυνόμενος στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον τρόπο υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού, λέγοντας ότι αντί να μειώνει τη γραφειοκρατία, απλώς τη μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της «δέουσας επιμέλειας», απορρίπτοντας την προσπάθεια του «επιτελικού κράτους» να μετατρέψει τους λογιστές σε ελεγκτικούς μηχανισμούς για εγκληματικές πράξεις. «Η ευθύνη του λογιστή πρέπει να αφορά την ορθή αποτύπωση των δεδομένων και ο πειθαρχικός έλεγχος να ασκείται θεσμικά από το Επιμελητήριο», ξεκαθάρισε.

Καινοτομία στα εργασιακά για τη νέα γενιά και 4ημερη εργασία

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε της πρότασής του για την τετραήμερη εργασία, χαρακτηρίζοντάς την ως κίνητρο για την επιστροφή των νέων επιστημόνων από το εξωτερικό (brain gain).

Κατήγγειλε τον «μηχανισμό προπαγάνδας» της κυβέρνησης που επιχείρησε να διαστρεβλώσει την πρόταση, τονίζοντας ότι στόχος του είναι η Ελλάδα να γίνει μια «κανονική ευρωπαϊκή χώρα» με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και τους θεσμούς. «Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος και αξίζει να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή», κατέληξε.