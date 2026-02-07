Ανδρούτσου για τη σειρά «Πενήντα - Πενήντα»: Σου μπαίνει μία ταμπέλα «είσαι η στρουμπουλούλα γυναίκα»

Για την εμφάνισή της και το πώς σχολιάζεται κατά καιρούς, αλλά και για τους γονείς της μίλησε η Μαρία Ανδρούτσου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα.

«Η μητέρα μου ήταν πραγματικά πρωτοπόρος για την εποχή της. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην αεροπορία. Όταν πήγε να ζητήσει δουλειά της είπαν ότι «έχετε όλα τα προσόντα, πτυχίο πανεπιστημίου, γλώσσες και τα λοιπά αλλά δεν έχετε ένα απολυτήριο στρατού». Και πήγε στον τότε αερολιμενάρχη, ο όποιος το εκτίμησε πάρα πολύ αυτό και ήταν η πρώτη γυναίκα στον Πύργο Ελέγχου.

Μία θέση μεγάλης ευθύνης... Και μεγαλώσαμε με αυτό και δε μας επιβάρυνε για τέτοια ευθύνη που είχε, ήταν πάντα με το χαμόγελο σε σχέση με τον μπαμπά μου που ήταν πιο βαρύς άνθρωπος... που και εκείνος είχε μια πρωτοπορία στο επάγγελμά του. Είχε φέρει την τηλεπικοινωνία από τους πρώτους στην Ελλαδα. Όλα αυτά μας έκαναν να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετό, πρέπει να κάνω κι άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι πριν την μεγάλη μου αγάπη ως ηθοποιός, σπούδασα κλασική μουσική και πραγματικά βίωσα όλο το στρες της ζωής μου. Και μέχρι μία πολύ μεγάλη ηλικία ήμουν στην ζωή μου με ένα τεράστιο στρες» παραδέχθηκε.

Και μιλώντας για την τηλεοπτική σειρά «Πενήντα - Πενήντα» εξομολογήθηκε: Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα το 2005. Έχασα κάποια κιλά έκτοτε, ήταν 10 - 12 κιλά, αλλά δεν ήμουν ποτέ αδύνατη, ούτε είμαι απλά τότε είχα κάποια κιλά παραπάνω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως στην κοινωνία μας και γενικότερα όχι στη δική μας μόνο, είναι ότι σου μπαίνει μία ταμπέλα «είσαι η στρουμπουλούλα γυναίκα» ή ίσως το παρουσίασαν έτσι... Όλοι αλλάζουμε...».

