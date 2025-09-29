ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Πωλήσεις ρεκόρ πριν την συμφωνία με την Μασούτης

Χωρίς να κάνει ούτε μία αναφορά στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την συμφωνία με την Μασούτης, αργά χθες το βράδυ η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ανάρτησε στο ΓΕΜΗ τα οικονομικά μεγέθη του 2024. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρουσίασε αύξηση πωλήσεων πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς για την περσινή χρονιά και συγκεκριμένα 10,78%.

Ο κύκλος εργασιών του 2024 αυξήθηκε κατά 75,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 777,7 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων ενώ τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 16,3% φθάνοντας τα 184,4 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 13,15% στα 37 εκατ. ευρώ στην τελική γραμμή τα αποτελέσματα είχαν πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,72 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15,01% ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων σε κέρδη ύψους 3,94 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας πτώση κατά 13,92% συγκρινόμενα με το 2023.

Στο μικροσκόπιο το 2025

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση αναφέρει στην έκθεση της ότι οι προοπτικές διαφαίνονται πολύ θετικές λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων. Εκτιμάται ότι θα είναι μια ακόμη θετική χρονιά σε επίπεδο τζίρο χωρίς όμως εκτινάξεις - οι οποίες προέρχονται κυρίως από εξαγορές - που είχαμε τα τελευταία χρόνια.

Φέτος είναι η χρονιά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός να προβάρει τα ρούχα του εξαγοραζόμενου καθώς όπως έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Απρίλιο η Μασούτης έχει υπογράψει μη δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η εξαγορά αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και όλο αυτό το διάστημα τα οικονομικά μεγέθη της Κρητικός είναι υπό το μικροσκόπιο της διοίκησης της Μασούτης.

Μετά την ανακοίνωση αναμένεται να ακολουθήσει ο έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την συμφωνία να ολοκληρώνεται έως τα τέλη της χρονιάς και τις αλλαγές σε επίπεδο «μαρκίζας» και στησίματος καταστημάτων της Κρητικός να λαμβάνει χώρα τους πρώτους μήνες του 2026. Καθώς πρόκειται για μία μεγάλη ενσωμάτωση καταστημάτων (σ.σ. εταιρικά, συνεργαζόμενα και franchise αγγίζουν τα 900) η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά και για τον λόγο αυτό κορυφαία στελέχη και σημερινοί βασικοί μέτοχοι έχουν συμφωνήσει να παραμείνουν στην εταιρεία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η πιθανή εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Μασούτης θα δημιουργούσε έναν όμιλο που το 2025 θα ήταν στα επίπεδα 2 δισ. ευρώ σε πωλήσεις, φλερτάροντας με την τρίτη θέση στην αγορά πίσω από την Σκλαβενίτης και την Lidl και πολύ πιθανόν πάνω από την ΑΒ Βασιλόπουλος.