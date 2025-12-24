Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 7χρονος σε τροχαίο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, όταν ένα επτάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο.

Το μικρό αγόρι σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό, που οδηγούσε 59χρονος στο 55ο χιλιόμετρο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισσού.



Τραυματίστηκαν η 45χρονη οδηγός και ο 43χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου, που είναι γονείς του 7χρονου.



Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαινε και η οκτάχρονη αδελφή του άτυχου αγοριού.

