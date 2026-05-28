Ανείπωτη τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στον ύπνο του - Το βρήκαν οι γονείς του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Ζαγορά Πηλίου η αδιανόητη τραγωδία με τον θάνατο ενός 9χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του το πρωί της Πέμπτης (28/5).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxydromos.gr, το παιδί βρισκόταν στο κρεβάτι του όταν οι γονείς του διαπίστωσαν πως δεν αντιδρούσε και ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς.

Το 9χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν, καθώς ήταν ήδη αργά.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί αντιμετώπιζε εκ γενετής σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.