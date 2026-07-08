Ανελκυστήρες: Νέα παράταση για την απογραφή – «Παγώνουν» τα πρόστιμα και ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Νέα δεδομένα στη διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα φέρνει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες χωρίς τον φόβο κυρώσεων.

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Ξανά σε λειτουργία η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων



Μετά τις επισημάνσεις της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για τα προβλήματα που είχαν προκύψει στη διαδικασία, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία από τον υπουργό Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, η οποία αλλάζει το πλαίσιο της απογραφής.

Η ρύθμιση προβλέπει την επανενεργοποίηση της πλατφόρμας απογραφής, την αναστολή επιβολής προστίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα και μια σειρά αλλαγών με στόχο να ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας.

Τέσσερις μήνες χωρίς πρόστιμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας



Η νέα προθεσμία για την απογραφή ορίζεται σε τέσσερις μήνες από τη στιγμή που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων.

Η αλλαγή αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές και επαγγελματίες του κλάδου να δηλώσουν τους ανελκυστήρες που δεν έχουν καταγραφεί, χωρίς να επιβαρύνονται με κυρώσεις.

Στο τελικό μητρώο θα καταχωρίζονται οι ανελκυστήρες που έχουν ελεγχθεί και εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

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Παράθυρο και για εκπρόθεσμες δηλώσεις



Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της βασικής προθεσμίας, το Μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, θα μπορούν να δηλώνονται:

ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2026,

παλαιότεροι ανελκυστήρες που δεν απογράφηκαν εγκαίρως,

διορθώσεις και αλλαγές στα στοιχεία ήδη καταχωρισμένων ανελκυστήρων.

Τι ισχύει για τους νέους ανελκυστήρες

Για τους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την 1η Ιουνίου 2026, την ευθύνη της απογραφής έχει ο εγκαταστάτης.

Η καταχώρηση στο Μητρώο θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 90 ημέρες από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης του ανελκυστήρα, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου, η απογραφή θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Μέχρι το 2027 η απογραφή χωρίς κυρώσεις



Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη που δίνει παράταση έως τις 10 Ιουλίου 2027 για την απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα.

Η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη, χωρίς πρόστιμο, αρκεί να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο του ακινήτου.

Με τη δήλωση θα επιβεβαιώνονται τα βασικά στοιχεία του κτιρίου και του ανελκυστήρα.

Χωρίς αριθμό απογραφής δεν ολοκληρώνεται η συντήρηση



Η νέα ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι η τακτική συντήρηση ενός ανελκυστήρα που δεν διαθέτει αριθμό απογραφής δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα.

Εξαιρούνται μόνο οι απαραίτητες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφαλή ακινητοποίηση του ανελκυστήρα ή για την αποτροπή άμεσου κινδύνου.

Προς ένα ενιαίο μητρώο ανελκυστήρων



Μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων από το προσωρινό Μητρώο Απογραφής στο μόνιμο Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, αναστέλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις που σχετίζονται με τις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης.

Παράλληλα, με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την εκπρόθεσμη απογραφή, την ψηφιακή επιβολή προστίμων και τη διαδικασία είσπραξής τους.

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να βάλει τάξη σε ένα σύνθετο ζήτημα που αφορά χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα, δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη καταγραφή και την ασφάλεια των ανελκυστήρων.