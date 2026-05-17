Ανεπανάληπτο: Η Χάποελ έμεινε με έναν παίκτη πριν το ημίχρονο κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Ερτζλίγια για το πρωτάθλημα Ισραήλ, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με πρωτοφανή τρόπο.

Η Χάποελ παρατάχθηκε με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες, εξαιτίας της απεργίας του σωματείου καλαθοσφαιριστών, όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα είχε απομείνει με έναν μόνο παίκτη στο παρκέ.

Οι Βασίλιε Μίσιτς και Λέβι Ράντολφ ήταν οι πρώτοι που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ, γνωρίζοντας μάλιστα το χειροκρότημα των φιλάθλων κατά την αποχώρησή τους. Ακολούθησε η αποβολή του Ις Ουεϊνράιτ, ενώ τελευταίος αποχώρησε με φάουλ ο Τάι Οντιάσε, περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους.

Κάπως έτσι, η Χάποελ έμεινε μόνο με τον Τζόναθαν Μότλεϊ στο παρκέ, γεγονός που οδήγησε στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Εκείνη τη στιγμή, η Μπνέι Ερτζλίγια βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 70-59.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο ισραηλινό μπάσκετ, καθώς σπάνια συναντά κανείς εικόνες ομάδας να ολοκληρώνει αγώνα λόγω έλλειψης παικτών εξαιτίας αποβολών.