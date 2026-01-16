Ανεστίδης για το βίντεο του flash.gr: Ζητά «συγγνώμη» και επιμένει πως θα πάει στο Μαξίμου

Σάλο έχει προκαλέσει το αποκαλυπτικό βίντεο που έβγαλε στο «φως» το flash.gr, στο οποίο αποτυπωνόταν ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης να αναφέρεται με σκαιότατες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό είναι το βίντεο με τον Ανεστίδη να βρίζει χυδαία τον Πρωθυπουργό pic.twitter.com/aXXaZTqxmN — Flash.gr (@flashgrofficial) January 15, 2026

Για τις πρωτοφανείς ύβρεις που εξαπέλυσε σε βάρος του πρωθυπουργού, ο Κώστας Ανεστίδης φρόντισε σήμερα να δείξει μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη κατά τη διάρκεια δηλώσεων του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ειδικότερα, ο Κώστας Ανεστίδης υποστήριξε αρχικά -μιλώντας στον ΑΝΤ1- ότι τα όσα ειπώθηκαν «ήταν εκ παραδρομής» και ότι έγιναν «εκτός συζήτησης, εκτός αέρα». Σε επανειλημμένες ερωτήσεις για το αν έχει μετανιώσει, επανέλαβε ότι πρόκειται για λάθος, ενώ όταν ρωτήθηκε ευθέως αν ζητά συγγνώμη, απάντησε: «Εντάξει, ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Μάλιστα, σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η συγγνώμη έχει αξία μόνο εφόσον είναι ειλικρινής, ο αγροτοσυνδικαλιστής απάντησε πως «επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω συγγνώμη», προσθέτοντας ότι «αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ. Ανεστίδης χαρακτήρισε «χυδαίο» το γεγονός ότι όσα ειπώθηκαν καταγράφηκαν, επιμένοντας πως επρόκειτο για σχόλια «εκτός αέρα», τα οποία, όπως είπε, «λέγονται φιλικά μεταξύ όλων». Για τη χειρονομία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συζήτηση για προσωπική επίθεση που, κατά τον ίδιο, είχε δεχθεί.

«Η περίπτωση Ανεστίδη ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας»

«Η περίπτωση Ανεστίδη ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας» σχολίασε στο OPEN o Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας πως ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ήταν ενεργό μέλος ως το 2019 αλλά έχει πλέον διαγραφεί οριστικά από τη ΝΔ».

«Φυσικά και θα πάω τη Δευτέρα στο Μαξίμου»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής υπογράμμισε και σε νέες δηλώσεις του στο Action 24 ότι η αντιπαράθεσή του αφορά την κυβερνητική πολιτική και όχι προσωπικά τον πρωθυπουργό. «Είναι πρωθυπουργός μου και εγώ είμαι εκλεγμένος για να μεταφέρω τα αιτήματα των αγροτών», είπε, προσθέτοντας πως επιθυμεί να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να παρουσιάσει όσα, όπως υποστήριξε, γνωρίζει.

Μάλιστα, ο κ. Ανεστίδης επανέλαβε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση αφορά αποκλειστικά τα προβλήματα και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.