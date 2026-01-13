Άνετη νίκη (23-8) για την Εθνική πόλο κόντρα στη Σλοβενία και βλέπει... πρόκριση (video)

Την... αναμενόμενη εξαιρετική εμφάνιση έκανε η Ελλάδα απέναντι στην πολύ πιο αδύναμη Σλοβενία, στην δεύτερη αγωνιστική του Β' ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έδειξαν τη διαφορά στη δυναμικότητα των δύο ομάδων με τελικό σκορ 8-23 και επιμέρους ημίχρονα 3-12 και 5-11.



Αυτό ήταν το τελευταίο τεστ της Εθνικής πριν το μεγάλο ντέρμπι με την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του 2012, Κροατία, που θα κλείσει την πρώτη φάση των ομίλων και θα καθορίσει και την πρωτιά στον Β' όμιλο. Νωρίτερα την Τρίτη 13/1 η Κροατία επικράτησε εύκολα της Γεωργίας με 7-18 και έχει 2/2 νίκες όπως και η Ελλάδα.



Θυμίζουμε ότι οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα περάσουν στη δεύτερη φάση των ομίλων, όμως τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ομίλων μετρούν για την εξασφάλιση της τελική πρόκρισης στα ημιτελικά. Μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον αναλυτικό οδηγό του Athletiko για τη διοργάνωση.



Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Στο πρώτο οκτάλεπτο η Σλοβενία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ αλλά η Ελλάδα δεν άργησε να ισοφαρίσει με γκολ του Γκίλλα. Ο Καντίβετς έδωσε πάλι το προβάδισμα στην αντίπαλη ομάδα με εύστοχο πέναλτι (2-1) αλλά στην αμέσως επόμενη επίθεση και ο Γκιουβέτσης έγραψε το 2-2.





Με την άμυνα της Ελλάδας απόρθητη, οι Σκουμπάκης και Νικολαΐδης έκαναν το 2-4 λίγο αργότερα και δύο λεπτά πριν τη λήξη ο Παπαναστασίου ευστόχησε σε πέναλτι για το 2-5, ο Γενηδουνιάς έκανε το 2-6 και ο Παπαναστασίου με δεύτερο γκολ «κλείδωσε» το 2-7 του πρώτου οκταλέπτου.





Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Τροπάν έβαλε το τρίτο γκολ της Σλοβενία με ατομική ενέργεια από την περιφέρεια, ενώ ο Παπαναστασίου το... πήρε από εκεί που το άφησε για την Ελλάδα και σημείωσε το τρίτο του γκολ για το 3-8.



Ο Νικολαΐδης με απίστευτο γυριστό γκολ από τη θέση του φουνταριστού έκανε το 3-9, ενώ ο Καλογερόπουλος ευστόχησε σε πέναντι λίγο πριν τα μισά του οκταλέπτου για το 3-10. Η Ελλάδα κέρδισε και δεύτερο διαδοχικό πέναλτι αλλά ο Γκιουβέτσης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και έχασε την ευκαιρία για το 3-11, το έκανε όμως ο Νικολαΐδης σημειώνοντας το τρίτο του γκολ.

Η ελληνική άμυνα παρέμεινε εξαιρετική σε όλη τη διάρκεια του οκταλέπτου, ενώ λίγο πριν το φινάλε ο Χαλυβόπουλος έβαλε το όνομά του στους σκόρερ «γράφοντας» το 3-12.

Το δεύτερο μισό του αγώνα ήταν εξίσου θεαματικό με πολλά γκολ. Ο Αργυρόπουλος άνοιξε το ελληνικό «πάρτι» για το 3-13 και ακολούθησε 0 Κάκαρης (3-14), ενώ ο Σλοβένος Πότοσνιτς και ο αρχηγός της Ελλάδας, Γενηδουνιάς έγραψαν το 4-15. Ο Αργυρόπουλος έδειξε γιατί ήταν υποψήφιος για κορυφαίος του κόσμου με δύο back to back γκολ για το 4-17, ενώ ο Γκίλλας ευστόχησε σε πέναλτι για το 4-18. Στο τελευταίο λεπτό της περιόδου ο Τροπάν σκόραρε για το 5-18 και ο Γκίλλας με σχεδόν... buzzer beater στα 8 δευτερόλεπτα έκλεισε την περίοδο με 5-19.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο ο Τσαντς άνοιξε το σκορ για τη Σλοβενία για το 6-19 και ο Αργυρόπουλος απάντησε με άλλο ένα γκολ, το 20ο της Ελλάδας για το 6-20. Μετά από ένα τάιμ-άουτ της Σλοβενίας καμία ομάδα δεν σκόραρε στα επόμενα τρία λεπτά.

Αυτό το άλλαξε ο Γενηδουνιάς που σκόραρε από τη θέση του φουνταριστού για το 6-21, ενώ ο Νικολαΐδης έκανε το 6-22 με το τέταρτο γκολ του. Ο Ποτότσνικ έβαλε το έβδομο γκολ της Σλοβενίας με 2,5 λεπτά στο ρολόι, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Κάκαρης έκανε το 7-23 και ο Στρομάγιερ «κλείδωσε» το τελικό 8-23 τρία δευτερόλεπτα πριν το τελικό σφύριγμα.

Πηγή: Athletiko.gr