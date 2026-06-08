Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος

Στους 15 τουλάχιστον ανέρχονται οι νεκροί από τον σφοδρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, ενώ άλλοι 129 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων, οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος.

Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Ο σεισμός έγινε την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μικρούς μαθητές να ουρλιάζουν και καθηγητές να αγκαλιάζουν τα μικρά παιδιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μιντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν και αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν και κόβουν την ανάσα...