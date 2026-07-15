Ανεβαίνει ο υδράργυρος: Έρχονται οι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού ως τώρα

Η πιο θερμή περίοδος του καλοκαιριού μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει και θα έχει διάρκεια περίπου μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με κορύφωση από το Σαββατοκύριακο οπότε και θα επικρατήσουν συνθήκες ήπιου καύσωνα στη χώρα μας.

Την Πέμπτη (16/7), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και κυρίως στα βόρεια τμήματά της, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και το εσωτερικό της Ηπείρου, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση αργά το βράδυ.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-6 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34-36 και τοπικά κυρίως στη δυτική Ελλάδα και σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές τους 37-39οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-37oC, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34oC, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή, η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια, υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τα μελτέμια πρόσκαιρα να ενισχύονται περαιτέρω, οπότε και ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα είναι πολύ υψηλός.