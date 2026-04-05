«Ανέβηκα στο ψηλότερο τροπικό δέντρο του κόσμου»: Μια εμπειρία ζωής βήμα - βήμα

Γεννήθηκα στο Ταουάου, μια πόλη της Μαλαισίας στο νησί του Βόρνεο και μεγάλωσα κοντά σε κατασκηνώσεις υλοτόμων – ο πατέρας μου εργαζόταν στον κλάδο. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, μεγάλο μέρος του δάσους εδώ άρχισε να αποψιλώνεται για εμπορική χρήση. Εκείνη την εποχή, απλώς πίστευα ότι έτσι ήταν τα πράγματα.



Αυτό άλλαξε, περιγράφει ο Jamiluddin Jami στον Guardian, όταν άρχισα να εργάζομαι στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ως έφηβος στο South East Asia Rainforest Research Partnership στην κοντινή κοιλάδα Ντανούμ. Η δουλειά μου ήταν να φυτεύω δενδρύλλια σε μέρη όπου το δάσος είχε αποψιλωθεί. Άρχισα να μαθαίνω για τη σημασία της διατήρησης του δάσους.



Όταν ήμουν περίπου 19 ετών, είδα συναδέλφους πάνω στα δέντρα στο δάσος της κοιλάδας. Οι αναρριχητές δέντρων βοηθούν στην επιστημονική έρευνα μετρώντας το ύψος των δέντρων και τοποθετώντας κάμερες για την παρακολούθηση της άγριας ζωής.



Σκέφτηκα αμέσως: Θέλω να το κάνω αυτό. Φοβόμουν τα ύψη, οπότε δεν θα ήταν εύκολο, αλλά ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν έρευνα για τη διατήρηση της φύσης στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί που κάνουν το ίδιο ψηλά στα δέντρα.

Από τότε, περνάω τη ζωή μου σκαρφαλώνοντας στα δέντρα. Το 2018, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ εντόπισαν ένα κίτρινο δέντρο μεράντι σε ένα τροπικό δάσος του Βόρνεο. Το ύψος του εκτιμήθηκε στα 100 μέτρα, κάτι που θα το έκανε το ψηλότερο τροπικό δέντρο στον κόσμο. Η ομάδα μας ανέλαβε να το ανακαλύψει.

Η μεγάλη μέρα

Μας δόθηκε η συντεταγμένη GPS του δέντρου – για να το βρούμε χρειάστηκαν τρεις με τέσσερις ώρες πεζοπορίας μέσα στο πυκνό δάσος. Όταν φτάσαμε, θυμάμαι που κοίταξα ψηλά και σκέφτηκα: γαμώτο! Μόνο τρεις μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο, πήγα τελικά να το σκαρφαλώσω. Ήμουν νευρικός και το ανέβαλα συνεχώς.



Πήρα μια ομάδα 10 ατόμων στην αποστολή. Είχαμε μαζί μας περίπου 400 μέτρα σχοινί και χρησιμοποιήσαμε μια πετονιά για να ρίξουμε στο δέντρο και να πιάσουμε τα σχοινιά. Δύο από εμάς θα σκαρφάλωναν, ενώ οι άλλοι θα έκαναν σκοπιά στο έδαφος.



Ο άλλος αναρριχητής και εγώ φορούσαμε ζώνες αναρρίχησης και χρησιμοποιήσαμε ένα σύστημα αναρρίχησης με σχοινί για να φτάσουμε πάνω: περπατάς κατά μήκος του σχοινιού, μετακινούμενος από κλαδί σε κλαδί. Είχα ένα μέτρο στη ζώνη μου και ένας από τους άντρες στο έδαφος κρατούσε το άλλο άκρο.

Ήταν μια αργή ανάβαση: έπρεπε να ελέγχω προσεκτικά το δέντρο καθώς ανέβαινα, για να δω αν τα κλαδιά ήταν αρκετά γερά ή αν υπήρχαν φίδια, σκορπιοί, σφήκες ή άλλα έντομα. Μια φορά, ενώ σκαρφάλωνα, έπεσα πάνω σε μερικές μέλισσες που μου επιτέθηκαν. Μερικές κόλλησαν στο κράνος μου. Είχα περίπου 100 τσιμπήματα στο σώμα μου και, όταν κατέβηκα, λιποθύμησα για 20 λεπτά. Τώρα δεν φοράω ποτέ φωτεινά χρώματα όταν σκαρφαλώνω.



Αυτή τη φορά, όμως, ο δρόμος μπροστά φαινόταν ελεύθερος. Ο συνάδελφός μου και εγώ συνεχίσαμε την ανάβαση. Είναι καλός αναρριχητής, αλλά εκείνη τη μέρα φοβόταν. Το δέντρο ήταν περίπου 50 μέτρα ψηλότερο από τα γύρω δέντρα, οπότε νιώθαμε πολύ απομονωμένοι.



Ζήτησα από όλους τους άντρες μου στο έδαφος να φορέσουν πορτοκαλί κράνη, ώστε να τους βλέπουμε από ψηλά. Στα 70 μέτρα ρίξαμε μια ματιά προς τα κάτω και έμοιαζαν με μικροσκοπικά μυρμήγκια. Σύντομα, δεν μπορούσα καν να δω το έδαφος.



Μόλις έφτασα στα 70 μέτρα, άρχισα να διακρίνω το ευρύτερο τοπίο και ο φόβος έφυγε. Ανέβηκα στα 95 μέτρα περίπου – μετά από αυτό, τα κλαδιά ήταν τόσο λεπτά που δεν μπορούσα να τα σκαρφαλώσω πια. Κράτησα ένα κοντάρι στην κορυφή του δέντρου για να μετρήσω το τελικό ύψος – ήταν 100,8 μέτρα.



Όταν κοίταξα κάτω, όλα ήταν καθαρά. Ήταν σαν τη θάλασσα, κάθε δέντρο σαν ένα μικροσκοπικό κυματάκι. Υπήρχαν σύννεφα που ξεπρόβαλαν πάνω από το δάσος. Τα σχέδια δεν έμοιαζαν με τίποτα που είχα δει πριν. Ο αέρας ήταν ακίνητος και μπορούσα να δω χιλιόμετρα καταπράσινου τοπίου. Ενθουσιάστηκα! Ήθελα να μείνω εκεί όλη τη νύχτα μόνο και μόνο για να απολαύσω τη θέα. Η κατάβαση ήταν γρήγορη, αλλά ανυπομονούσα να επιστρέψω κάποια άλλη φορά και να σκαρφαλώσω ξανά.

Μου πήρε πάνω από δύο ώρες να φτάσω στην κορυφή εκείνη την πρώτη φορά. Από τότε το έχω ξανακάνει σε περίπου 40 λεπτά, ενώ εγκατέστησα κάμερες για ερευνητικούς σκοπούς. Κάθε λεπτό άξιζε τον κόπο.



Κάνω αυτή τη δουλειά επειδή θέλω να δείξω στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι να σώσουμε τα όμορφα δάση μας. Για μένα, κάθε δέντρο αφηγείται μια διαφορετική ιστορία για το παρελθόν μας. Εξάλλου, εκεί πάνω επικρατεί απόλυτη ηρεμία, δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο.

