Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Βαριές «καμπάνες» ύψους 295.898 ευρώ

Βαριά πρόστιμα σε όλο το φάσμα της αγοράς μοιράζει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προκειμένου να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Τα πρόστιμα αφορούν αθέμιτη κερδοφορία, παραπλανητικές ανακοινώσεις μείωσης τιμής και διακίνηση απομιμητικών προϊόντων που αγγίζουν τις 295.898 ευρώ.



Ειδικότερα:

Στην εταιρεία Flora Food μονοπρόσωπη ΕΠΕ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 78.958 ευρώ στην κατηγορία προϊόντων βουτύρου για Υπέρβαση Μικτού Περιθωρίου Κέρδους σε 6 κωδικούς προϊόντων

Σε εταιρεία διανομής στην κατηγορία προϊόντων σοκολάτας επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 24.257 ευρώ και

Σε γαλακτοκομική εταιρεία πρόστιμο 16.433 €

Παράλληλα μετά από καταγγελίες καταναλωτών για παράνομες εκπτώσεις εμπορικά καταστήματα η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Αρχής διενήργησε άμεσα ελέγχους σε 10 επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στο κέντρο της Αθήνας.

- Διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών καθώς και των διατάξεων για τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και γι΄αυτό καταλογίζονται διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 €

- Παράλληλα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που αποτυπώνει στιγμιότυπα τιμών προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα ελέγχθηκαν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ως προς τις ανακοινώσεις εκπτώσεων και σε 3 επιχειρήσεις επιβάλλονται πρόστιμα 45.000 ευρώ για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι όμως δε σταματούν εκεί καθώς μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη και κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκαν ,κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.105 συσκευασίες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβανόταν και αξεσουάρ του FIFA WORLD 2026. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 81.250 €



Στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού η Αρχή συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλα τα πεδία της αγοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες καταναλωτών, ανάλυση στοιχείων - τιμών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις.