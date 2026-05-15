Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη ΝΕΑΡ ο Φερχάτ Οζγκιούρ - Παράθυρο συμπόρευσης με τον Τσίπρα

Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Φερχάτ Οζγκιούρ.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε στην Ολομέλεια ο προεδρεύων της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος.

«Ο βουλευτής κύριος Φερχάτ Οζγκιούρ, με την από 15 Μαΐου 2026 επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Βιλιάρδος.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση του Φερχάτ Οζγκιούρ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί πλέον 11 βουλευτές.

«Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής»

Ο Φερχάτ Οζγκιούρ προχώρησε σε δηλώσεις στις κάμερες της Βουλής μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέα Αριστερά.

Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Βουλής και κατέθεσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του.

«Επισκέφτηκα τον Πρόεδρο της Βουλής και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησής μου από την ΚΟ της ΝΕΑΡ. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ»

Ο βουλευτής άφησε σαφείς αιχμές για την πορεία της Νέας Αριστεράς, σημειώνοντας ότι η απόφασή του συνδέεται με τις πολιτικές του αρχές και αξίες.

«Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα», ανέφερε.

Τι είπε για Τσίπρα και τις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσέγγισης με τον Αλέξης Τσίπρας, ο Φερχάτ Οζγκιούρ απάντησε:

«Προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξης Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές τον δρόμο της αποχώρησης, ο ίδιος απέφυγε να επεκταθεί, λέγοντας:

«Να προχωρήσουμε σε κινήσεις ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Αφορά τους ίδιους. Να μείνουμε στη δική μου ανεξαρτητοποίηση».

Αντίδραση της ΝΕΑΡ στην αποχώρηση Οζγκιούρ

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Σημειώνουν ακόμη ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και προσθέτουν «προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Ροδόπης εκλέχθηκε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά μαζί με 10 ακόμη βουλευτές. Την Δευτέρα ο βουλευτής έδωσε το παρόν στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών στο Χαλάνδρι όπου μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά έχει πλέον στις τάξεις της 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων κάποιοι διαφωνούν με την γραμμή της πλειοψηφίας που ασκεί έντονη κριτική στο εγχείρημα Τσίπρα.