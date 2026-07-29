Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη φωτιά στην Πάρο: Νύχτα «κόλαση» για το νησί - Ηχεί συνεχώς το 112

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Πάρο, όπου μεγάλη φωτιά κατακαίει περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε διάσπαρτα σπίτια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, η οποία πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαιριάς και κινήθηκε προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτο παρέμενε παράλληλα και το μέτωπο στην περιοχή Φράγκα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταφέρθηκαν από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με πυροσβέστες και οχήματα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά.

Με το πρώτο φως της ημέρας επανήλθαν στη μάχη τα εναέρια μέσα, καθώς σηκώθηκαν πέντε ελικόπτερα (το ένα έχει συντονιστικό ρόλο) και δύο αεροσκάφη ενώ από τη Ραφήνα πρόκειται να μεταφερθούν ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αγκαιριάς, με την οδηγία να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλυκής.

Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 02:15 για τις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκι. Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονταν στα συγκεκριμένα σημεία κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δρυό.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν περιμετρικά της Αγκαιριάς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι φλόγες δεν έχουν εισέλθει στον οικισμό.

Οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι φτάνουν τα 4 μποφόρ και παρουσιάζουν συχνές αλλαγές κατεύθυνσης.

Παρότι νωρίτερα δεν υπήρχαν αναφορές για άμεση απειλή κατοικιών, η φωτιά κινείται σε περιοχή με ελαιόδεντρα και διάσπαρτα σπίτια, γεγονός που απαιτεί αυξημένη επιφυλακή.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δύσκολη νύχτα στην Πάρο: Σε εξέλιξη η μάχη με τη φωτιά pic.twitter.com/ufA1h2wBu1 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 28, 2026

Εκκενώθηκαν συνολικά πέντε οικισμοί

Από το μεσημέρι της Τρίτης, η Πολιτική Προστασία είχε προχωρήσει σε διαδοχικές εκκενώσεις λόγω της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες.

Μηνύματα του 112 είχαν σταλεί για τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, με κατεύθυνση προς την Αλυκή. Αργότερα εκδόθηκε νέα ειδοποίηση για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φλόγες πέρασαν σε μικρή απόσταση από σπίτια και μοναστήρια στον Άγιο Χαράλαμπο. Οι περιοχές Αγίου Χαραλάμπους, Δαφνών και Ανερατζιάς είναι δύσβατες, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με βασικό στόχο την προστασία των κατοικημένων περιοχών και τον περιορισμό των μετώπων πριν από νέα ενίσχυση των ανέμων.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις Αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Μπιζάς: Δύσκολη η κατάσταση στην Πάρο

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Κωνσταντίνο Μπιζά, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤNews, η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας συνέχισε να καίει στην ενδοχώρα του νησιού, από την περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους και τους Κάμπους έως τη νότια Πάρο, την Αλυκή και την παραλία του Φάραγκα, όπου προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Το πιο δύσκολο μέτωπο εντοπίζεται στη νότια Πάρο, στη Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς, προς την περιοχή της Αλυκής και την παραλία του Φάραγγα. Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η μορφολογία της περιοχής, με δύσβατα σημεία, πλαγιές και έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, δυσκολεύει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Αναφερόμενος στις εκκενώσεις μέσω του 112, ο κ. Μπιζάς τόνισε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου. Κάτοικοι, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερα σημεία με τη βοήθεια συγγενών και των αρχών.