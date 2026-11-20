Απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Άγγελος Μπράτης στον Κωνσταντίνο Καμέα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20/11 στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Στο απόσπασμα αυτό ο Άγγελος Μπράτης αναφέρθηκε στον όρο light plus size που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα από τη Μπέττυ Μαγγίρα για μια από τις διαγωνιζόμενες του GNTM, τονίζοντας πως τα ρούχα των σχεδιαστών δεν κάνουν για όλους.

«Βρίσκω πολύ επεξηγηματικό τον όρο light plus size. Εγώ θα έλεγα, «δεν κάνεις». Αυτή είναι η πραγματικότητα της μόδας. Απλώς, το GNTM είναι και τηλεοπτικό προϊόν και πρέπει να εξηγήσεις. Η Σταυρούλα, η κοπέλα που η Μπέττυ Μαγγίρα είπε ότι ανήκει στην κατηγορία light plus size, είναι ένα πανέμορφο κορίτσι, πολύ δροσερό και αφράτο. δε κάνει όμως για ένα μοντέλο κανονικό, και πρέπει ο κόσμος αυτό να το καταλάβει. Αν δεις αυτό το κορίτσι στον δρόμο, θα πεις «ένα ωραίο κορίτσι», αν πάει σε ένα casting, δεν είναι πια ένα ωραίο κορίτσι.

Μόνη της αν πάει, και δει τον εαυτό της δίπλα στα άλλα κορίτσι, θα το καταλάβει. Η μόδα δεν είναι κάτι δημοκρατικό. Τα ρούχα των σχεδιαστών είναι ακριβά, δεν είναι για να τα αγοράσουν όλα» είπε ο Άγγελος Μπράτης.