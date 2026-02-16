Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο αγόρια, 17 και 15 ετών - Συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς

Θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε μία 16χρονη το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σε περιοχή του Ορχομενού, από δύο ανήλικα αγόρια 17 και 15 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί.

Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία με τη δικογραφία να βρίσκεται στην Εισαγγελία.



Η νεαρή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaReport, φέρεται να έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή που να επιβεβαιώνει την τέλεση της γενετήσιας πράξης από κει και πέρα όμως θα εξεταστούν και τα όσα δηλώνουν οι φερόμενοι ως δράστες.

Οι τελευταίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν πως ό,τι έχει συμβεί ήταν με τη θέληση της παθούσας, με τον έναν εκ των δύο να αρνείται τη συμμετοχή του στην πράξη.



Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.