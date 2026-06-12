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Ανήλικο παιδί βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο σε δρόμο της Τούμπας - Συνελήφθη η μητέρα του

Το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο.

φωτό unsplash
φωτό unsplash
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Να κλαίει αβοήθητο και χωρίς την παρουσία ενήλικα εντοπίστηκε ένα ανήλικο παιδί, 13 ετών, το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, σε δρόμο της Τούμπας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του, υπηκόου Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της μητέρας.

Σε βάρος της 47χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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