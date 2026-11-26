Αναστάτωση επικράτησε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν ένας ανήλικος ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν έπειτα από χειρουργική επέμβαση για τραυματισμό από μαχαίρι, κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατάφερε να διαφύγει, έχοντας ακόμη στο σώμα του τους ορούς και τις χειρουργικές γάζες.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή από έναν γιατρό και έναν φύλακα, οι οποίοι έσπευσαν να τον ακολουθήσουν, επιχειρώντας να τον σταματήσουν. Παρά την προσπάθειά τους, ο ανήλικος κατάφερε να χαθεί στα γύρω στενά.

Το παιδί είχε διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων το βράδυ της Τρίτης (24/11), φέροντας βαθύ τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του γλουτού, για το οποίο κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν και τη μητέρα του ανηλίκου.