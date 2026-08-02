Άνιση μάχη με τις φλόγες στη δυτική Αττική - Καίγονται σπίτια σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, σε δασικό κομμάτι ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου, όπου πρόκειται για ζώνη μίξης δασών-οικισμών, περιοχή δηλαδή με διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση κοντά στον οικισμό Ζαχούλι, προς τους πρόποδες του Κορώνα. Σοβαρή είναι η κατάσταση και στον οικισμό Λούμπα στα Μέγαρα, όπου η πυρκαγιά έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και έχουν αναφερθεί κατοικίες που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Βίντεο από το τεράστιο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται κοντά στα Βίλια, στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος pic.twitter.com/ihKpVkLGEA — Flash.gr (@flashgrofficial) August 2, 2026

Παράλληλα, το πύρινο μέτωπο που μαίνεται κοντά στα Βίλια έχει μπει μέσα στον οικισμό Κρύο Πηγάδι με αποτέλεσμα να καίγονται σπίτια.

Φωτιά στον Άγιο Νεκτάριο

Φωτιά στον Άγιο Νεκτάριο

Σημειώνεται πως μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης.

Θα κατηγοριοποιηθεί ως «megafire»

Πάνω από 100.000 στρέμματα φαίνεται πως έχουν καεί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε Βοιωτία και Αττική και μαίνεται ακόμα και σήμερα.

Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε έως τη δυτική Αττική, πήρε τέτοιες διαστάσεις που πλησιάζει τα όρια του χαρακτηρισμού «megafire».

Αν και η φωτιά ακόμη μαίνεται και δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια, ακόμη, ο αριθμός των στρεμμάτων που επηρεάστηκε, ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος κάνει λόγο για 100.000 στρέμματα.

«Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) δείχνουν ότι, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ πιθανό (αν όχι σχεδόν βέβαιο) πως η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire). Από τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται έως το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται δορυφορικά ως ενεργή», αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες από περίπου 500 πυροσβέστες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης,10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 134 οχήματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων.

Λίγο μετά τις 13:00 οι άνεμοι εξασθένησαν λίγο με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά της Αττικο-Βοιωτίας να επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ακόμη, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, κατακαίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Προς τη θάλασσα κινείται η φωτιά στην Κεφαλονιά

Στο μέτωπο της Κεφαλονιάς, συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς η οποία κινείται προς την θάλασσα. Η φωτιά που ξέσπασε χθες, ανάγκασε τις αρχές να εκκενώσουν οκτώ περιοχές οι οποίες κινήθηκαν προς το Αργοστόλι προληπτικά.

Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια του Μαρκόπουλου και πέρασαν τον επαρχιακό δρόμο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Καλύτερη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στη Φωκίδα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Φωκίδα. Το κύριο μέτωπο στο Σκάλωμα συνεχίζει να καίει, ωστόσο οι άνεμοι έχουν κοπάσει -υπάρχει σχεδόν άπνοια- με αποτέλεσμα να εναέρια να έχουν πέσει στη μάχη της κατάσβεσης με τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν είναι 64 πυροσβέστες, μαζί με 2 ομάδες πεζού από την 6η ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρα και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τη νύχτα υπήρχαν αναζωπυρώσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να καούν τουλάχιστον τρία σπίτια.