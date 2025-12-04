Ανησυχία για την κακοκαιρία BYRON, στο «κόκκινο» και η Αττική - Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο 48ωρο διανύει η χώρα, καθώς η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για ένα κύμα ισχυρής κακοκαιρίας. Η ένταση και η διάρκεια των βροχών καθιστούν την κατάσταση ανησυχητική, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις Αρχές.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι σήμερα, Πέμπτη (4/12), στις 12:00, συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αμέσως μετά, στις 13.30, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων.

Όσον αφορά την πορεία της κακοκαιρίας, από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (4/12), ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν περιοχές από το Ιόνιο και τη Μακεδονία έως τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Αττική και την Εύβοια. Σοβαρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σχεδόν σε όλο το ανατολικό Αιγαίο. Κατά τόπους θα σημειωθούν χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυροί άνεμοι.

Την Παρασκευή (5/12), το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έλαβε την ονομασία «BYRON», θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της ανατολικής Ελλάδας. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται για την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Αττική, ενώ με ιδιαίτερη σφοδρότητα θα πληγούν η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.

Η ΕΜΥ ενεργοποιεί «κόκκινη» προειδοποίηση σε αρκετές περιοχές λόγω του υψηλού κινδύνου. Στις ζώνες αυξημένης επικινδυνότητας περιλαμβάνονται η Πιερία, η Ημαθία, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, ολόκληρη η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, καθώς και τοπικά οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την Αττική, καθώς – σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις – πρόκειται για το πιο σοβαρό κύμα κακοκαιρίας που έχει δεχθεί η περιοχή μέχρι στιγμής. Οι βροχές ξεκίνησαν ήδη από το βράδυ της Τετάρτης, όμως το πιο έντονο κομμάτι αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης έως τα μεσάνυχτα και μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Η Αττική θα επηρεαστεί σε δύο κύματα: ένα από το πρωί έως το απόγευμα με κατά κανόνα στρωτές βροχές- ίσως και καταιγίδες- και ένα δεύτερο κύμα το βράδυ από τα μεσάνυχτα έως και το πρωί της Παρασκευής με πολύ έντονα φαινόμενα.

Σταδιακή ύφεση αναμένεται από το Σάββατο (6/12), και πιο συγκεκριμένα από το πρωί του Σαββάτου όπου τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα υποχωρήσουν στις περισσότερες περιοχές, με την κακοκαιρία όμως να επιμένει κυρίως στα Δωδεκάνησα μέχρι το τέλος της ημέρας.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία BYRON

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.