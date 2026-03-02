Ανησυχία στη Μαδρίτη: Ο Εμπαπέ παραμένει εκτός για «άγνωστο χρονικό διάστημα»

Η είδηση του τραυματισμού του Κιλιάν Εμπαπέ έχει προκαλέσει πραγματικό σεισμό στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της «Βασίλισσας», ο 27χρονος επιθετικός ταλαιπωρείται από κάκωση στον έξω σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου, ένα πρόβλημα που τον ακολουθεί από τα τέλη του 2025 και πλέον φαίνεται να επιδεινώθηκε.

Παρά το γεγονός ότι για την ώρα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της χειρουργικής επέμβασης, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, με τον παίκτη να έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι συνοδευόμενος από το ιατρικό επιτελείο της «Βασίλισσας» για να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας.

Η απουσία του Εμπαπέ έρχεται στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, καθώς η Ρεάλ καλείται να διαχειριστεί την απώλειά του όχι μόνο στο πρωτάθλημα, όπου χάνει το ματς με τη Χετάφε, αλλά κυρίως στο Champions League.

Η συμμετοχή του στην επερχόμενη τιτανομαχία των «16» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη, γεγονός που ανατρέπει πλήρως τα πλάνα του Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο προπονητής της ομάδας τόνισε πως δεν πρόκειται να ρισκάρουν τη συμμετοχή του αν δεν είναι 100% έτοιμος, κάτι που σημαίνει ότι η επιστροφή του στα γήπεδα μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τον Απρίλιο.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος για τον σύλλογο, ο τραυματισμός αυτός έχει και ευρύτερες προεκτάσεις. Η ανησυχία είναι έντονη και στο στρατόπεδο της Εθνικής Γαλλίας, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει και ο Εμπαπέ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των «Τρικολόρ».

"They've won the #UCL before he got there."



Nigel Reo-Coker still believes in Real Madrid even if they're without Kylian Mbappé due to injury ⚪ pic.twitter.com/q3pL8pr0V8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 26, 2026

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, με τους φιλάθλους της ομάδας να κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα» περιμένοντας τα αποτελέσματα των νέων ιατρικών εξετάσεων.