Ανησυχία από την έξαρση στη γρίπη: Δύο νέοι θάνατοι, 6 φορές πιο πάνω οι εισαγωγές ατόμων στις ΜΕΘ

Σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται η γρίπη στη χώρα, ενώ αυξάνονται οι βαριές νοσηλείες και παρατηρούνται περισσότεροι θάνατοι.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της μετάδοσης για τη χειμερινή περίοδο, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετό διάστημα ακόμα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής στην κοινότητα (επισκέψεις σε γιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα) παρουσίασε περαιτέρω αύξηση την εβδομάδα 01/2026 (29 Δεκεμβρίου 2025 - 4 Ιανουαρίου 2026) σε σχέση με την προηγούμενη.

Συγκεκριμένα, κατά την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 52/2025. Την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν επίσης δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

«Από τα 1.000 παιδιά στο γιατρό, τα 170 έχουν γρίπη»

«Είμαστε στην κορύφωση αυτού του φαινομένου. Το ποσοστό των θετικών τεστ για γρίπη είναι γύρω στο 50%. Οι μισοί άνθρωποι που πάνε με αυτά τα συμπτώματα στον γιατρό αυτήν την περίοδο, έχουν γρίπη», τόνισε ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, λοιμωξιολόγος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΟΔΥ, μιλώντας στο Action24.

«Δεν ξέρουμε με σιγουριά πόσο θα κρατήσει το peak. Η στατιστική λέει ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι τον Μάρτιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «από τις 1.000 επισκέψεις παιδιών στους γιατρούς αυτό το διάστημα, τα 170 περίπου έχουν γρίπη».

«Από αυτούς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με γρίπη, με βαριά συμπτώματα, το 90% δεν έχει εμβολιαστεί», υπογράμμισε ο κ. Χατζηγεωργίου.

«Έστω και τώρα να πάει κάποιος να εμβολιαστεί. Δεν είναι αργά», σημείωσε.