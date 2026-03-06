O πόλεμος στα πορτοφόλια μας: Η κυβέρνηση ετοιμάζει 4+1 παρεμβάσεις για καύσιμα, ενέργεια και αγορά

Τα πρώτα «καμπανάκια» για νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν, καθώς οι τιμές στην αντλία ανεβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει την ανησυχία για περαιτέρω αυξήσεις.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να παρέμβει στην αγορά με έκτακτα ρυθμιστικά μέτρα, εφόσον η γεωπολιτική κρίση μεταφραστεί σε έντονη άνοδο τιμών σε καύσιμα και βασικά προϊόντα.

Οι πρώτες αυξήσεις στην αντλία

Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ήδη αρχίσει να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα. Την περασμένη Τρίτη, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 3 έως 4 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση στο diesel κίνησης και θέρμανσης.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, πρόκειται μόνο για την αρχή. Μάλιστα, μέσα σε μία ημέρα η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου 1 λεπτό το λίτρο, ενώ το diesel κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών.

Ο πρώην πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ελλάδος, Γιώργος Ασμάτογλου, σημειώνει ότι οι αυξήσεις αυτές δεν σχετίζονται ακόμη άμεσα με τον πόλεμο, αλλά με ανατιμήσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα μετακυλίονται στα πρατήρια.

Ράλι τιμών στο diesel

Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η άνοδος ξεκίνησε ήδη πριν από τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή στο επίπεδο του διυλιστηρίου:

ήταν περίπου 1.070 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στις 21 Φεβρουαρίου

αυξήθηκε σε 1.090 ευρώ στις 28 Φεβρουαρίου

έφτασε στα 1.119 ευρώ στις 3 Μαρτίου

και εκτινάχθηκε στα 1.171 ευρώ στις 4 Μαρτίου

Πηγή: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνολικά, μέσα σε λίγες ημέρες η αύξηση ξεπέρασε τα 100 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή πάνω από 10 λεπτά το λίτρο.

Σε ποσοστιαία βάση, το diesel κίνησης ανατιμήθηκε περίπου 9,5%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σχεδόν 11%, λόγω χαμηλότερων φόρων.

Αντίθετα, οι αυξήσεις στη βενζίνη είναι πιο περιορισμένες, περίπου 3% σε επίπεδο διυλιστηρίου, που μεταφράζεται σε περίπου 4 λεπτά το λίτρο.

Φόβοι για κερδοσκοπία στην αγορά

Η απότομη αύξηση της ζήτησης προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκε μαζικό άδειασμα δεξαμενών μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για φαινόμενα κερδοσκοπίας.



Οι ανατιμήσεις ξεκίνησαν από τα διυλιστήρια, με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου να δείχνουν σημαντικές αυξήσεις στη χονδρική τιμή πετρελαίου πριν αλλά και μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Έτοιμα έκτακτα μέτρα από την κυβέρνηση

Μπροστά στο ενδεχόμενο νέου ενεργειακού σοκ, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου όπως έγραψε ο FLASH πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμπλεκόμενους υπουργούς στην οποία συζητήθηκαν όλα τα σενάρια εξέλιξης της κρίσης αλλά και τα μέτρα τα οποία ενδέχεται να ενεργοποιηθούν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι υπάρχει ήδη επεξεργασμένο σχέδιο παρεμβάσεων, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα αν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάσουν έντονα την ελληνική αγορά.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Το μόνο που απομένει είναι η συνολική κυβερνητική απόφαση», σημείωσε.

Πλαφόν κέρδους και Fuel Pass στο τραπέζι

Στο κυβερνητικό σχέδιο εξετάζονται μέτρα που είχαν χρησιμοποιηθεί και κατά την ενεργειακή κρίση των προηγούμενων ετών.

Μεταξύ αυτών:

πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε πρατήρια καυσίμων και βασικά προϊόντα

επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης

ενισχύσεις καυσίμων τύπου Fuel Pass για τα νοικοκυριά

στοχευμένες επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις με υψηλό ενεργειακό κόστος

Στόχος είναι να αποτραπεί η μετακύλιση των αυξήσεων στους καταναλωτές και να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.