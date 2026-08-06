Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: 23 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ανοδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους έξι.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως και τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα. Από αυτά, τα 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ τα υπόλοιπα 11 εμφάνισαν ήπια συμπτώματα ή δεν παρουσίασαν νευρολογικές εκδηλώσεις.

Οι έξι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών και εμφάνισαν σοβαρή νόσο με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

20 ασθενείς νοσηλεύονται - Οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς, εκ των οποίων οι οκτώ βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τέσσερις σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

Κατά την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής.

Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περιστατικά σε 25 δήμους, δέκα Περιφερειακές Ενότητες και τρεις Περιφέρειες της χώρας (Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία).

Τα περισσότερα κρούσματα στην Αττική εντοπίζονται στους Δήμους:

Σπάτων - Αρτέμιδος (11)

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (7)

Παλλήνης (5)

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (3)

Παράλληλα, κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε δήμους της Θεσσαλίας, της Πέλλας και των Σερρών, ενώ ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι θεωρείται αναμενόμενη η εμφάνιση επιπλέον κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες.

Επιπλέον, ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται δήμοι της Αττικής, των Σερρών και της Ημαθίας, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα, αλλά υπάρχουν αυξημένοι παράγοντες κινδύνου για μετάδοση του ιού.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η επιδημιολογική επιτήρηση, τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και η τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά μέσα περιορισμού της νόσου, συστήνοντας στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοηθούν



Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν είτε ήπια συμπτώματα είτε καθόλου συμπτώματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλει το νευρικό σύστημα.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από:

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,

ανθρώπους με χρόνια νοσήματα,

άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα,

μικρά παιδιά.

Στους ενήλικες, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

πυρετό,

έντονο πονοκέφαλο,

μυϊκούς και αρθρικούς πόνους,

γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως διάρροια και εμετούς.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως σύγχυση, διαταραχές συνείδησης ή νευρολογικές επιπλοκές, που απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση.



Για τα μικρά παιδιά, οι ειδικοί συνιστούν άμεση επικοινωνία με παιδίατρο όταν υπάρχουν συμπτώματα, καθώς η αφυδάτωση μπορεί να προκύψει ταχύτερα.

Πώς προστατευόμαστε από τον ιό



Οι ειδικοί συστήνουν απλά αλλά σημαντικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια:

χρήση αντικουνουπικών σε ακάλυπτα σημεία του σώματος,

τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε παράθυρα και πόρτες,

αποφυγή στάσιμων νερών όπου μπορούν να αναπτυχθούν κουνούπια,

χρήση κατάλληλων ενδυμάτων ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει ένας γνώριμος «επισκέπτης» των καλοκαιρινών μηνών. Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά όπλα απέναντί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ