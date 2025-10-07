Ανησυχία για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Πυρηνικός σταθμός χτυπήθηκε από drone στο Βορονέζ της Ρωσίας

Συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με ένα πρόσφατο χτύπημα την Τρίτη (7/10) να «βρίσκει» πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Βορονέζ, προκαλώντας ιδιαίτερες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τέτοιες επιθέσεις.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Rosenergoatom ανέφερε ότι το drone «καταστάλθηκε με τεχνικά μέσα» και εξερράγη αφού συνετρίβη σε έναν πύργο ψύξης στο εργοστάσιο Novovoronezh.

«Δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί. Ωστόσο, η έκρηξη άφησε ένα σκοτεινό σημάδι στον πύργο ψύξης. Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού είναι εξασφαλισμένη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας ήταν φυσιολογικά και αμετάβλητα, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

The Novovoronezh NPP in the Voronezh Region was attacked by a Ukrainian drone, — Rosenergoatom.



The incident occurred on the night of October 7. After the drone was suppressed by electronic warfare equipment, it crashed into the cooling tower of the power unit. There were no… pic.twitter.com/xZaKlXlzhz — ASTRA (@ASTRA_PRESS) October 7, 2025

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία για το φερόμενο περιστατικό, το οποίο η Rosenergoatom χαρακτήρισε ως «μια ακόμη πράξη επιθετικότητας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ρωσικών πυρηνικών σταθμών».

Σημειώνεται, μάλιστα, πως η Μόσχα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε πυρηνικούς σταθμούς στις περιοχές Kursk και Smolensk της δυτικής Ρωσίας ενώ από τη μεριά της η Ουκρανία, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δημιουργεί σκόπιμα κινδύνους για εξάπλωση ακτινοβολίας χτυπώντας πυρηνικούς σταθμούς σε ουκρανικό έδαφος.