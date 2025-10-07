Ανησυχία για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Πυρηνικός σταθμός χτυπήθηκε από drone στο Βορονέζ της Ρωσίας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Rosenergoatom, δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί με την ασφαλή λειτουργία του σταθμού να είναι εξασφαλισμένη.
Συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με ένα πρόσφατο χτύπημα την Τρίτη (7/10) να «βρίσκει» πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Βορονέζ, προκαλώντας ιδιαίτερες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τέτοιες επιθέσεις.
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Rosenergoatom ανέφερε ότι το drone «καταστάλθηκε με τεχνικά μέσα» και εξερράγη αφού συνετρίβη σε έναν πύργο ψύξης στο εργοστάσιο Novovoronezh.
«Δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί. Ωστόσο, η έκρηξη άφησε ένα σκοτεινό σημάδι στον πύργο ψύξης. Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού είναι εξασφαλισμένη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας ήταν φυσιολογικά και αμετάβλητα, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία για το φερόμενο περιστατικό, το οποίο η Rosenergoatom χαρακτήρισε ως «μια ακόμη πράξη επιθετικότητας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ρωσικών πυρηνικών σταθμών».
Σημειώνεται, μάλιστα, πως η Μόσχα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Κίεβο ότι επιτέθηκε σε πυρηνικούς σταθμούς στις περιοχές Kursk και Smolensk της δυτικής Ρωσίας ενώ από τη μεριά της η Ουκρανία, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δημιουργεί σκόπιμα κινδύνους για εξάπλωση ακτινοβολίας χτυπώντας πυρηνικούς σταθμούς σε ουκρανικό έδαφος.