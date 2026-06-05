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Ανησυχία για τους θανάτους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου: 8ος νεκρός σε δύο μήνες

Μόλις το βράδυ της Δευτέρας είχε καταγραφεί ακόμη ένας θάνατος κρατουμένου στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Φωτογραφία αρχείου / Unsplash
Φωτογραφία αρχείου / Unsplash
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Συνεχίζονται οι θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, σήμερα (5/6) έγινε γνωστό ότι ακόμη ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε οκτώ μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις το βράδυ της Δευτέρας είχε καταγραφεί ακόμη ένας θάνατος κρατουμένου στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Η επαναλαμβανόμενη αυτή εικόνα έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση και ανησυχία, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Δικηγορικός Σύλλογος έχουν ζητήσει άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφονται οι διαδοχικοί θάνατοι.

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