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Ανησυχία στα Χανιά: Νόμιζαν πως λιποθύμησε, αλλά εκείνος αποκοιμήθηκε στην παραλία

Λουόμενοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ βλέποντας τον άνδρα αναίσθητο – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην πολυσύχναστη παραλία των Αγίων Αποστόλων  Χανίων, όταν η εικόνα ενός ακινητοποιημένου άνδρα στην αμμουδιά κινητοποίησε τους παρευρισκόμενους.

Γύρω στις 9:00 το πρωί, λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο είδαν τον άνδρα ξαπλωμένο χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Θεωρώντας πως είχε χάσει τις αισθήσεις του ή αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες, οι οποίοι πλησίασαν τον άνδρα για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Όπως αποδείχθηκε, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και απλώς είχε αποκοιμηθεί βαθιά στην παραλία, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Αφού οι διασώστες τον ξύπνησαν και βεβαιώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, ο ίδιος δήλωσε πως είναι καλά και αρνήθηκε τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων, βάζοντας τέλος στον πρωινό συναγερμό

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