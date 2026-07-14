Ανησυχία στη Νέα Ζηλανδία: Το νιτρικό άλας στο νερό προκαλεί 120 πρόωρες γεννήσεις τον χρόνο

Περίπου 120 πρόωροι τοκετοί κάθε χρόνο στη Νέα Ζηλανδία ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε πόσιμο νερό μολυσμένο με νιτρικά από τη γεωργική δραστηριότητα, σύμφωνα με νέα εθνική μελέτη.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Canterbury, Otago και Massey διαπίστωσαν ότι υπάρχει «σημαντική» συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης νερού με αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών και των πρόωρων γεννήσεων, ακόμη και όταν τα επίπεδα βρίσκονται αρκετά κάτω από το νόμιμο όριο των 11,3 χιλιοστογράμμων ανά λίτρο που ισχύει στη Νέα Ζηλανδία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η έρευνα έδειξε ακόμη ότι ο κίνδυνος αυξάνεται όσο αυξάνονται οι συγκεντρώσεις νιτρικών στο πόσιμο νερό, ενώ οι ισχυρότερες συσχετίσεις καταγράφηκαν στις πιο σοβαρές περιπτώσεις πρόωρου τοκετού.

Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις στη Νέα Ζηλανδία, όπου η γεωργία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας. Η ρύπανση από νιτρικά αποδίδεται κυρίως στη χρήση χημικών λιπασμάτων και στην απορροή αποβλήτων από την κτηνοτροφία.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace κάλεσε τις μεγάλες γαλακτοκομικές εταιρείες, όπως η Fonterra, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ζητώντας αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων και στην εντατική κτηνοτροφία.

Η μελέτη, η οποία θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research, ανέλυσε περισσότερες από 735.000 γεννήσεις που καταγράφηκαν στη Νέα Ζηλανδία την περίοδο 2008-2021.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, εφόσον η συσχέτιση αποδειχθεί αιτιώδης, η έκθεση στα νιτρικά θα μπορούσε να ευθύνεται για περίπου 120 πρόωρους τοκετούς ετησίως, δηλαδή για περίπου το 4% των κυήσεων που ολοκληρώνονται μεταξύ της 20ής και της 37ης εβδομάδας.