Ανησυχία στην Εύβοια: Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία - Βίντεο και φωτογραφίες

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο θέαμα ήρθαν κάτοικοι και επισκέπτες στην παραλία Μουρτερή στα Κόσκινα της Εύβοιας το απόγευμα της Πέμπτης (9/7), όπου η θάλασσα και μεγάλο τμήμα της ακτής γέμισαν με νεκρά ψάρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των λουόμενων στο evima.gr, η εικόνα προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, με χιλιάδες ψάρια να έχουν κατακλύσει την παραλία.

Όσοι βρίσκονταν εκεί επιχείρησαν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα, ωστόσο η ποσότητα ήταν τόσο μεγάλη που ήταν αδύνατο να καθαριστεί πλήρως η περιοχή.

Φωτό: evima.gr

Οι λουόμενοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες αναμένεται να διερευνήσουν το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του φαινομένου, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή αντιμετώπισης.