Ανησυχία στην Κρήτη: Τα νερά έγιναν... μαύρα στον ποταμό Γιόφυρο

Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Ηράκλειο της Κρήτης η εμφάνιση μαύρων νερών στον ποταμό Γιόφυρο, με τις εικόνες που καταγράφηκαν από πολίτες και λουόμενους να προκαλούν προβληματισμό για πιθανό περιστατικό ρύπανσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, τα σκουρόχρωμα νερά ακολουθούν τη ροή του ποταμού προς τις εκβολές και καταλήγουν μέχρι την παραλία της Αμμουδάρας, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Λουόμενοι που βρέθηκαν στο σημείο απαθανάτισαν το φαινόμενο και εξέφρασαν φόβους για τις επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία, ζητώντας άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αναμένεται να αποστείλει ειδικό συνεργείο προκειμένου να ληφθούν δείγματα από το ύποπτο υγρό.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η προέλευση και η σύσταση του υλικού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ανάλογα με τα ευρήματα.