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Ανησυχία στην Κυψέλη μετά τις ρωγμές σε πολυκατοικίες - Το «μυστικό» του αθηναϊκού σχιστόλιθου

Ρωγμές σε δεκάδες πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τις εργασίες του Μετρό 4 ερευνούν οι ειδικοί, με τον Ευθύμιο Λέκκα να εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί στους κατοίκους της Κυψέλης η εμφάνιση ρωγμών και φθορών σε πολυκατοικίες, μετά τη διέλευση του μετροπόντικα που πραγματοποιεί εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε αρκετά κτίρια παρουσιάστηκαν προβλήματα σε τοίχους, κουφώματα, πόρτες και κοινόχρηστους χώρους, ενώ ορισμένοι ένοικοι επέλεξαν να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Ζημιές σε περίπου 30 πολυκατοικίες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγραφές, οι φθορές αφορούν περίπου 30 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πλατεία Κυψέλης, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις οδούς Κυψέλης και Σπετσών.

Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά τη διάνοιξη της σήραγγας, ενώ ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του φαινομένου και να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων.

Λέκκας: «Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας»

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους, υποστηρίζοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια που έχουν ελεγχθεί.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος και αναλυτική διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο δεν σχετίζεται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά έγινε αντιληπτό όταν άρχισε να εμφανίζεται υλικό από τις υπόγειες εργασίες στην επιφάνεια.

Οι ιδιαιτερότητες του αθηναϊκού σχιστόλιθου

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, βασικός παράγοντας στην εξέλιξη του φαινομένου είναι η σύσταση του αθηναϊκού σχιστόλιθου, ενός πετρώματος που παρουσιάζει ασυνέχειες, διαρρήξεις και σημεία αποσάθρωσης.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες γεωλογικές ιδιαιτερότητες μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του εδάφους κατά την εκτέλεση μεγάλων υπόγειων έργων, καθώς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλα τα σημεία.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ άφησε παράλληλα αιχμές για πιθανές ελλείψεις στην αρχική διερεύνηση των γεωλογικών δεδομένων πριν από την έναρξη των εργασιών, επισημαίνοντας ότι σε έργα τέτοιας κλίμακας απαιτούνται ιδιαίτερα λεπτομερείς μελέτες του υπεδάφους.

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