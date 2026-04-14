Ανησυχία Ζελένσκι για τη Μέση Ανατολή: «Λιγότερα όπλα για την Ουκρανία λόγω πολέμου»

Ανησυχία για τη μείωση της αμερικανικής στήριξης εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή απορροφά το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον, αφήνοντας το Κίεβο σε δεύτερο πλάνο.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο ZDF, μετά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε προβληματισμένος για τη διαθεσιμότητα όπλων, τονίζοντας ότι «η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είναι πλήρως απορροφημένοι από τις επαφές με το Ιράν, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να μην υπάρχει επαρκής εστίαση στην Ουκρανία.

«Αν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό είναι κρίσιμο, ειδικά για την αντιαεροπορική άμυνα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πυραύλους Patriot, επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιούνται ευρέως στη Μέση Ανατολή, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση για το Κίεβο.

«Χρειάζεται πίεση στον Πούτιν»

Ο Ζελένσκι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι χωρίς ουσιαστική πίεση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. «Αν οι ΗΠΑ δεν ασκούν πίεση και περιορίζονται σε έναν ήπιο διάλογο, τότε οι Ρώσοι δεν θα φοβούνται», προειδοποίησε.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με τον καγκελάριο της Γερμανία Φρίντριχ Μερτς.

Η συμφωνία περιλαμβάνει:

ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας

εστίαση στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)

περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

Το Βερολίνο, που αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη του Κιέβου από το 2025, σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την αποστολή εκατοντάδων πυραύλων Patriot, καθώς και εκτοξευτών για τα συστήματα IRIS-T.

Παράλληλα, οι δύο χώρες επεξεργάζονται νέα διμερή συμφωνία για την ανάπτυξη και χρήση drones.

Γεωπολιτικό σκηνικό σε μετάβαση

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον των ΗΠΑ φαίνεται να μετατοπίζεται προς τη Μέση Ανατολή, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της στο ουκρανικό ζήτημα, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενες πιέσεις προς το Κίεβο για παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία.