Την ώρα που τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται πως ενισχύει αθόρυβα το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Νέες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν επέκταση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν, προκαλώντας ανησυχίες ότι η Πιονγκγιάνγκ προετοιμάζεται να αυξήσει περαιτέρω το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, δορυφορική εικόνα της 6ης Νοεμβρίου αποτυπώνει μια νέα πτέρυγα που έχει προστεθεί στην υφιστάμενη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου. Η επέκταση επιβεβαιώνεται και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο οποίος προειδοποιεί ότι η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να αναπτύσσει το πυρηνικό πρόγραμμά της παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο το μέγεθος των νέων εγκαταστάσεων, αλλά και κατά πόσο αυτές θα επιτρέψουν στη Βόρεια Κορέα να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες υλικού κατάλληλου για πυρηνικά όπλα.

North Korea has expanded a uranium-enrichment plant at its main nuclear complex, the latest sign of Pyongyang’s continued expansion of a weapons program that has alarmed neighbors and drawn international condemnation. https://t.co/7mdsL2YI0u — The Wall Street Journal (@WSJ) November 20, 2026

Τι εντόπισαν οι δορυφόροι στο Γιονγκμπιόν

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, το εξωτερικό της νέας πτέρυγας είχε ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ακόμη μία επέκταση στο Γιονγκμπιόν, όπου έχει ήδη κατασκευαστεί δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Η ύπαρξή της είχε επιβεβαιωθεί από τον IAEA τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σύγκριση δορυφορικών εικόνων με φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν τον Ιούνιο.

Οι νέες κατασκευές δείχνουν ότι η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να επενδύει στην παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου, βασικού υλικού για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, οι εικόνες δεν αποδεικνύουν ότι η τελευταία πτέρυγα έχει τεθεί σε λειτουργία. Παραμένει επίσης άγνωστο πόσος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό της και ποια θα είναι η πραγματική παραγωγική της δυνατότητα.

Η ανησυχία του IAEA και η επιτήρηση



Ο Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επέκταση του βορειοκορεατικού προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου, κατά την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού την Τετάρτη (18/11).

Η αξιολόγηση των πυρηνικών δραστηριοτήτων της χώρας παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι διεθνείς επιθεωρητές δεν έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Βόρειας Κορέας από το 2009.

Έκτοτε, ο IAEA βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και άλλες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Μπορεί έτσι να εντοπίζει νέες κατασκευές και αλλαγές στις υπάρχουσες υποδομές, όχι όμως να επιβεβαιώνει επιτόπου τον εξοπλισμό τους ή τις ποσότητες πυρηνικού υλικού που παράγονται.

Η αβεβαιότητα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου δεν περιορίζονται στο Γιονγκμπιόν. Αντίστοιχες δραστηριότητες παρακολουθούνται και στο Κανγκσόν, κοντά στην Πιονγκγιάνγκ.

Πυρηνικό οπλοστάσιο και διεθνής ανησυχία

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων συνδέεται με τη δηλωμένη επιδίωξη του Κιμ Γιονγκ Ουν να αυξήσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει θέσει την ενίσχυση των πυρηνικών δυνατοτήτων ανάμεσα στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της Πιονγκγιάνγκ, παρά τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η αύξηση της δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου θα μπορούσε να διευρύνει τις ποσότητες υλικού που έχει διαθέσιμες η Βόρεια Κορέα για νέες πυρηνικές κεφαλές. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατασκευάσει μόνο από την έκταση των νέων κτιρίων.

Αυτό που επιβεβαιώνουν οι τελευταίες εικόνες είναι ότι, παρά τις κυρώσεις και τη μακροχρόνια διπλωματική προσπάθεια για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Κορεατικής Χερσονήσου, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να διευρύνει τις υποδομές του πυρηνικού της προγράμματος.