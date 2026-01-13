«Ανησυχητικό το επόμενο δίμηνο» - «Καμπανάκι» από τους ειδικούς για την έξαρση της γρίπης

Ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτηρίζεται το επόμενο δίμηνο για τη γρίπη, σύμφωνα με όσα δήλωσε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις ευάλωτες ομάδες.

Όπως ανέφερε, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται φέτος το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας της τελευταίας δεκαετίας, με 17.000 θανάτους, κυρίως από τη γρίπη τύπου Α (Η3Ν2). Παράλληλα, στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ υπήρχε τάση αποκλιμάκωσης, τα ποσοστά θανάτων αυξήθηκαν εκ νέου μετά τις γιορτές.

Έξαρση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, όπως σημείωσε η καθηγήτρια, η έξαρση ήρθε αργότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο πλέον βρίσκεται σε έντονη φάση.

Η μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού παρατηρείται στα παιδιά

Οι περισσότερες νοσηλείες και οι θάνατοι αφορούν άτομα άνω των 70 ετών

Έχουν ήδη καταγραφεί μονοψήφιοι θάνατοι, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί

Έμφαση στον εμβολιασμό - Πότε αναμένεται η κορύφωση

Απαντώντας για τους «δραματικούς τόνους» γύρω από τον εμβολιασμό, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι αυτό γίνεται επειδή σε άλλες χώρες η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα δεδομένα προηγούμενων ετών.

Όπως ανέφερε, το εμβόλιο κατά της γρίπης είναι πάνω από 55% αποτελεσματικό στη μείωση της νόσησης, σύμφωνα με στοιχεία του ECDC, και περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο βαριάς νόσου.

«Είμαστε ακόμα σε μεγάλη έξαρση και δεν γνωρίζουμε πότε θα κορυφωθεί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι Ιανουάριος και Φεβρουάριος παραδοσιακά καταγράφουν αυξήσεις. Παράγοντας επιβάρυνσης θα είναι και οι μαζικές συναθροίσεις λόγω Τσικνοπέμπτης και Καθαράς Δευτέρας.

Τα βασικά μέτρα προστασίας

«Η μάσκα παραμένει πολύτιμος σύμμαχος», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι:

Εμβολιασμός

Μάσκα

Self test

είναι τα τρία βασικά «όπλα» πρόληψης. Σημείωσε επίσης ότι στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί θάνατοι ακόμη και παιδιών, ενώ απώλειες ζωής υπάρχουν και σε ηλικίες άνω των 50 ετών.

Τέλος, η καθηγήτρια ανέφερε ότι αυτή την περίοδο η γρίπη είναι εξίσου επικίνδυνη με τον κορωνοϊό, καθώς και οι δύο, όπως και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), οδηγούν σε αυξημένη θνητότητα σε ηλικίες 70-80 ετών.

Αναφερόμενη στη συζήτηση για τις αλλαγές στη διατροφική αλυσίδα στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι στόχος είναι περισσότερη πρωτεΐνη, λιγότεροι υδατάνθρακες και περιορισμός των επεξεργασμένων τροφίμων, με βάση μελέτες που δείχνουν αύξηση της επιβίωσης.