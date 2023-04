Καλή αρχή. Σήμερα γεννιέται νέα στήλη στη φιλόξενη και ιστορική ιστοσελίδα του flash.gr. Σκοπός της να ανιχνεύει γεγονότα από το προσκήνιο και το παρασκήνιο, της πολιτικής, της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Ως αφοσιωμένοι «ανιχνευτές» αναζητάμε νέα πράγματα αλλά και τα αξιολογούμε. Ψάχνουμε πράγματα και καταστάσεις που περνούν απαρατήρητα. Σκάβουμε και ανακαλύπτουμε. Θα βρούμε χρυσό αλλά και τενεκέδες, που μοιάζουν με πολύτιμα μέταλλα. Θα αναζητήσουμε την αλήθεια αλλά μπορεί να ανακαλύψουμε και ψέματα. Ελπίζουμε μόνο να έχουν κοντά ποδάρια. Ειδικά στην οικονομία και στην πολιτική, πολλοί πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Άλλοι πουλάνε προσδοκίες και άλλοι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να πουλήσουν την καμιά φορά αξιόλογη, πραμάτειά τους.

Από τη στήλη δεν θα απουσιάζει το σχόλιο που θα έχει βάση την αλήθεια. Όχι κομματικές εξαρτήσεις ή εμπάθειες. Εδώ όμως αξίζει μια διευκρίνιση. Ως γνωστόν η αλήθεια, είναι μία. Αλλά, οι ερμηνείες της πολλές. Και μπορεί να είναι τόσες όσες ο πληθυσμός της γης αφού κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Δεν έχουν όλη την ίδια γνώση, τις ίδιες εμπειρίες, τα ίδια βιώματα, τις παραδόσεις, τα ίδια ήθη και έθιμα. Συνεπώς, η ερμηνεία της και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Κι εδώ υπεισέρχεται η υποκειμενικότητα του καθενός και του Ανιχνευτή.

Στουρνάρας: Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Από την συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας ξεχωρίσαμε δύο πράγματα:

Το πρώτο ότι στον κλάδο των τραπεζών δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι διοικητής για να καταλάβεις ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Το γνωρίζει καλά πλέον όλος ο κόσμος, διότι η πολιτεία ανάγκασε όλον τον κόσμο να κάνει τις συναλλαγές του ψηφιακά με τις τράπεζες, αλλά δεν ασχολήθηκε καθόλου με την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Έτσι, κάθε μέρα γίνεται άδικη και αδικαιολόγητη μεταφορά πλούτου από τα εκατομμύρια των πολιτών προς τις τράπεζες.

Για να μην παρεξηγηθούμε: Η πολιτεία σωστά οδήγησε τους καταναλωτές προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Όμως ταυτόχρονα έπρεπε οι χρεώσεις να είναι σωστές εφόσον οι καταναλωτές δεν έχουν εναλλακτική λύση. Και όταν λέμε σωστές εννοούμε να ανταποκρίνονται στο κόστος και όχι οι τράπεζες να χρεώνουν 2,3, και 6 ευρώ για μια συναλλαγή που έχει κόστος ελάχιστα λεπτά του ευρώ, όπως η εταιρεία ΔΙΑΣ είχε σχετική τοποθετηθεί επί τους θέματος στο παρελθόν.

Για να επανέλθουμε στη συνέντευξη του διοικητή, το δεύτερο που ξεχωρίσαμε ήταν ότι ο διοικητής απέφυγε να τοποθετηθεί στην ερώτηση για τις κυβερνήσεις συνεργασίας και για το εάν πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας, κι αν αυτό μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανασταλτικό για την οικονομία ή όχι.

Μια μεταγραφή που θα συζητηθεί. Πριν από περίπου δύο χρόνια, τον Απρίλιο του 2021 συστάθηκε μια εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας, η οποία κατά τα φαινόμενα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για την εταιρεία GREECE AFRICA POWER INTERCONNECTOR που ανήκει στον όμιλο Eunice, του Έλληνα Γιώργου Καλαβρουζιώτη, ο οποίος προσπαθεί να καινοτομήσει στο ενεργειακό κλάδο και συγκεκριμένα στην παραγωγή και διάθεση καθαρής πράσινης ενέργειας (από την κατασκευή ανεμογεννητριών μέχρι παραγωγή και διάθεση ρεύματος).

Γεωπολιτικά φαίνεται να έχει κερδίσει τα εχέγγυα που χρειάζονται καθώς έχει την υποστήριξη της αμερικανικής πλευράς, με δηλώσεις εκδηλώσεις θαυμασμού και στήριξης. Η είδηση είναι ότι στην εταιρεία η οποία έχει σχεδιάσει το έργο διασύνδεσης με την Αίγυπτο (έχει σχεδιαστεί να γίνει στην υποθαλάσσια διαδρομή εντός της επίσημα οριοθετημένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας – Αιγύπτου – Ελλάδας), τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Ανδρέας Βοργίας. Μπορεί το όνομα να μην λέει πολλά αλλά πρόκειται ελληνοαμερικανό δικηγόρο και πολιτικό, ο οποίος εξελέγη με τους Ρεπουμπλικάνους και υπηρέτησε ως μέλος της Γερουσίας της Πολιτείας της Καλιφόρνια

Στη συγκεκριμένη εταιρεία πρόεδρος είναι ο πολύπειρος Αρθούρος. Όχι, ο Βασιλιάς της Βρετανίας, αλλά ο «δικός μας». Ο Αρθούρος Ζερβός ο καθηγητής του ΕΜΠ, ο οποίος διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ από το 2009 έως το 2015, ανακάλυψη του Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά την περιπέτειά του με τη ΔΕΗ από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά τη παραπομπή του από το Συμβούλιο Εφετών για κακούργημα για θέματα εφαρμογής μισθολογικών μεταβολών, πήγε στον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Ζερβός αθωώθηκε στη συνέχεια και συνεχίζει.

Προεκλογική κίνηση. Πρώην τραπεζίτες του σοσιαλισμού που κάνουν τώρα επενδύσεις και δίνουν αγνές και άδολες συμβουλές σε όλους, μπήκαν για τα καλά στην προεκλογική κίνηση. Συνήθως το παίζουν υπεράνω και επικεντρώνονται όχι στα κόμματα αλλά σε υποψηφίους που θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στις όποιες πολιτικές εξελίξεις. Εξασφάλισα «ποντικούς» που συμμετέχουν σε σχετικά σουαρέ και θα σας πω τα νέα σύντομα. Συντονιστείτε.

Έσπευσε ο κύριος Δημήτρης. Και μία που αναφερόμαστε στα γεωπολιτικά και στη διασύνδεση Ελλάδος – Αφρικής μέσω Αιγύπτου την περασμένη Δευτέρα υπήρξε συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών μεταξύ του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα και του Αιγύπτιου ομολόγου του Dr. Mohamed Maait. Οι δύο άνδρες υπέγραψαν μνημόνιο «για την ανάπτυξη και ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό για τη διαχείριση ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ένα τέτοιο ζήτημα «αμοιβαίου ενδιαφέροντος», έσπευσε να συζητήσει με τον Χρήστο Σταϊκούρα ποιος; Ο Δημήτρης Κοπελούζος ο οποίος βρέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών και συνάντησε τον Έλληνα υπουργό, αμέσως μετά την συνάντηση με τον Αιγύπτιο. Ο κ. Κοπελούζος, μεγάλος παίκτης στα ενεργειακά κι όχι μόνο, πράγματα εδώ και χρόνια και ειδικά όταν κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Από την Gazprom και τους Ρώσους, στην Αλεξανδρούπολη με το LNG και τους Αμερικανούς. Τώρα, θέλει και την Αίγυπτο. Μην ξεχάσουμε ότι ο όμιλος ασχολείται μόνο με μπον φιλέ (ΟΠΑΠ, Ελευθέριος Βενιζέλος) και όχι με κοκαλάκια.

Αυτά που αξίζουν. Επειδή είπαμε ήδη πολλά για αρχή, ας ακούσουμε κάτι όχι και τόσο χαλαρό: Ο Μπάξτερ Ντιούρι στο Aylesbury Boy, που κυκλοφόρησε πρόσφατα με άλμπουμ που λέει αυτό που υπονοούν οι πολιτικοί παραμονές εκλογών, I thought I was better than you. Είναι βέβαιοι ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Μπορείτε να τον απολαύσετε:

Δεν θα είναι ολοκληρωμένη η ενημέρωσή σας χωρίς να αναφερθώ στην Μήδεια του Λουίτζι Κερουμπίνι στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η μεγάλη συμπαραγωγή με τρεις σπουδαίες όπερες τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, την Όπερα του Καναδά και τη Λυρική Όπερα του Σικάγο. Επειδή δεν θα βρείτε εισιτήρια αν δεν είχατε προνοήσει, μπορείτε να πάτε στην αυθεντική ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας. Από το φινάλε της όπερας, με ελληνικούς υπότιτλους, από το άλμπουμ Callas – Cherubini – Medea 1957.

