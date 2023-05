Αντίστροφη μέτρηση… Μιάμιση εβδομάδα έμεινε για τις εκλογές. Ο «Ανιχνευτής» αποφεύγει να σχολιάσει τα πολιτικά πράγματα αφού ασχολούνται με αυτά, όλοι οι άλλοι. Όμως δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να κάνω το σχόλιό μου με αφορμή νέες εξαγγελίες του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ «Δικαιοσύνη Παντού».

Η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για έκπτωση του ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα είναι καλό μέτρο, αλλά περισσότερο βοηθάει τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού γιαυτές θα είναι καθαρό έσοδο. Για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ δεν αντισταθμίζει την δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη. Και πολύ σωστά θα πρέπει και οι Έλληνες να ασφαλίζουν τα σπίτια τους από φυσικές καταστροφές αρκεί πρώτον να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και δεύτερον οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην εξαιρούν τις θεομηνίες από τις φυσικές καταστροφές. Αν ήθελε να ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση ο πρόεδρος Κυριάκος, ας επανάφερε το μέτρο που ίσχυε κάποτε για έκπτωση δαπανών για ασφαλιστικές καλύψεις από το φορολογικό εισόδημα. Έτσι θα ήταν win-win η εξαγγελία. Και για τις ασφαλιστικές και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Δικαιοσύνη; Κι επειδή αναφερθήκαμε στον Κυριάκο, θα ασχοληθούμε και με τον Αλέξη. Το σύνθημά του «Δικαιοσύνη Παντού», δεν συγκινεί για δύο λόγους. Πρώτον, σε όρους αξιοπιστίας είναι πολύ χαμηλά ενώ το «Δικαιοσύνη Παντού», είχε την ευκαιρία να το κάνει πράξη αλλά δεν το έκανε. Θυμίζουμε τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα για το αδίκημα της δωροδοκίας που υποβαθμίστηκε σε χαμηλές ποινές και τις σχετικές καταγγελίες ακόμα κι από μέλη της κυβέρνησής του. Δεύτερον, ο ίδιος Αλέξης δεν σέβεται την Δικαιοσύνη στην περίπτωση του στενού του συνεργάτη Νίκου Παπά, τον οποίο έπρεπε να στείλει σπίτι του.

Τι ετοιμάζουν! Πάμε στις κινήσεις που κάνει στην Ελλάδα ένας μεγάλος ξένος επενδυτής, η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων CVC. Απ’ ότι πληροφορούμαι οι Άλεξ Φωτακίδης partner στη CVC και Head του γραφείου CVC στην Ελλάδα και Δημήτρης Σπυρίδης δημιουργός του νοσοκομείου Metropolitan, δημιούργησαν νέο νομικό πρόσωπο στον κλάδο υγείας. Και το ονόμασαν Hellenic Healthcare II. Το περίεργο είναι ότι δεν έβαλαν νέο χρήμα σε αυτό το όχημα, αλλά συμμετείχαν εισφέροντας κεφάλαιο από άλλες εταιρείες που έχουν εξαγοράσει στην Ελλάδα. Για να γίνω συγκεκριμένος, εισέφεραν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Περσεύς (ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου Metropolitan Hospital στο Νέο Φάληρο) με αποτίμηση 147,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Metropolitan General (ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου στη Μεσογείων, πρώην Ιασώ General) με αποτίμηση 40,5 εκατ. ευρώ. Έβαλαν και μετρητά κάτι ψιλά 200.000 ευρώ για την στρογγυλοποίηση. Έτσι, το CVC έκανε πακέτο τα δύο νοσοκομεία σε μία εταιρεία.

Από τις αποτιμήσεις βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις υπεραξίες οι οποίες είναι ακόμα στα χαρτιά αφού θα γίνουν κέρδη όταν πουληθούν (λέτε να ετοιμάζει πώληση;). Προς το παρόν η μαμά CVC αντλεί έσοδα από τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου των θυγατρικών, οι οποίες δεν είναι και λίγες.

«Τζιράρουν τα κεφάλαια των εταιρειών που αγόρασαν» θα έλεγε ο μπάρμπας μου που είχε μαγαζί στην Λαχαναγορά και ήταν ξύπνιος.

Απληστία Ελ. Βενιζέλος. Έμαθα κάτι, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη. Κάποιοι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.) ετοιμάζουν επιβολή διοδίων στα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την προσέγγιση των αφίξεων/αναχωρήσεων. Αποδίδουν την εφαρμογή του μέτρου στην επιδίωξη να αποφεύγονται τα μποτιλιαρίσματα, καθώς θεωρούν ότι θα μειωθεί η κίνηση. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι σκέφτονται μόνο εισπρακτικά, και γιαυτό το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι από τα πιο ακριβά και τα πλέον κερδοφόρα διεθνώς.

Πάντως ο Γενικός Διευθυντής, ουσιαστικά Διευθύνων Σύμβουλος και Ανώτατος Δερβέναγας του αεροδρομίου Γιάννης Παράσχης, θέλει να γίνει και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Δεν του αρκεί ότι έγινε και πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων κι άλλα που δεν έμαθα.

Απορία: σ’ αυτά τα αεροδρόμια οι επιβάτες πληρώνουν για να τα προσεγγίσουν;

Ο δουλειές του Komarek και ο ΟΠΑΠ. Μετά τα πολιτικά, ας μιλήσουμε για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Όπως είναι γνωστό, κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, ο ΟΠΑΠ που έχει το μονοπώλιο του επίγειου – εκτός καζίνο – τζόγου στην Ελλάδα, ελέγχεται μέσω της Allwin (πρώην Sazka) από τον Τσέχο Karel Κomarek και το Apollo Group. Ο Τσέχος όμως έχει επεκταθεί στον κλάδο τν τυχερών παιχνιδιών και λοταριών και στο εξωτερικό όχι μέσω του ΟΠΑΠ, αλλά μέσω της Allwin Entertainment Ltd.

Με άλλα λόγια ο Komarek εκμεταλλεύεται την ελληνική αγορά χρηματοδοτώντας επενδύσεις συμφερόντων του στο εξωτερικό. Έλα όμως, που η Allwin δεν έχει ακόμα τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα ο Komarek να επιστρατεύει τον ΟΠΑΠ για τις δουλειές του στο εξωτερικό. Η Allwyn Entertainment κέρδισε πέρυσι τον διαγωνισμό για την τέταρτη άδεια λειτουργία της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου για δέκα χρόνια. Σε αυτό το διάστημα επιστρατεύτηκε εσπευσμένα ο ΟΠΑΠ να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Allwyn Entertainment. Και γι΄αυτό η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναγκάστηκε να υπογράψει εκ των υστέρων σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο Komarek δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τζάμπα την τεχνογνωσία του ΟΠΑΠ και τα στελέχη του για τις δικές του δουλειές.

Η «Νήσος Ακίνητα» της Τζένης. Και μετά την πολιτική, πάμε στο επιχειρείν με ολίγη πολιτική. Μπορεί οι εκλογές να μονοπωλούν τη ζωή των ίδιων υποψηφίων και των οικογενειών τους (για παράδειγμα η Ευγενία βρίσκεται παντού στο πλάι του Άδωνι), αλλά τέτοιο δεν ισχύει για όλους. Η Τζένη Μπαλατσινού, πρώην μοντέλο, σύζυγος του Βασίλη Κικίλια, που ασχολείται κατά καιρούς με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έκανε ένα νέο βήμα στο χώρο του real estate, δηλαδή της εκμετάλλευσης ακινήτων. Μετά την επιτυχημένη αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων στην Πάτμο, η κυρία Μπαλατσινού συνέστησε νέα εταιρεία. Η νεοσύστατη εταιρεία ονομάζεται Νήσος Ακίνητα Α.Ε. κι θα δραστηριοποιηθεί στην αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών, οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, με κατασκευές οικιστικών κτιρίων και υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 280.000 ευρώ.

Ο συνεταίρος της κυρίας Μπαλατσινού είναι ο Σπύρος Καποτάς επιχειρηματίας από την Πάτρα, 51 ετών. Μεταξύ άλλων, είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Καποτάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο της αποθήκευσης και διανομών τροφίμων και συναφών ειδών, καθώς και εταιρείας που ασχολείται με γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κήπου (Husqvarna, Gardena κλπ.). Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον της εργασίες της εταιρείας τη Νήσου Ακίνητα, δεδομένου ότι η κυρία Μπαλατσινού κάνει πολύ επιτυχημένες «αγορές» και κυρίως «πωλήσεις»…

Υπάρχει μια ανησυχία. Αναμενόμενες ανησυχίες έχουν οι άνθρωποι του ΣΕΒ. Κι έχουν να κάνουν με τις εκλογές. Θα σας μεταφέρω την είδηση ότι ο ΣΕΒ είχε κλειστή συνάντηση για τα μέλη του με προσκεκλημένο τον Γιώργο Μαύρο τον επονομαζόμενο και «δημοσκόπο» της MRB (και μυστικοσύμβουλο του Τσίπρα) την περασμένη Δευτέρα. Τα αγοραφοβικά μέλη του ΣΕΒ προβληματίζονταν για τις εκλογές και ήθελαν να μάθουν τις τάσεις από πρώτο χέρι. Η καρδιά τους πήγε στη θέση της όταν ο έγκυρος (;) αριστεροδεξιός δημοσκόπος μίλησε για πέντε μονάδες διαφορά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πέσουν μέσα οι προβλέψεις, αλλά ας έχουμε στα υπόψιν και την ιστορική ατάκα του Όσιμ, πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, πως η «μπάλα είναι πόρνη» για να δείξει τις ανατροπές που μπορεί να συμβούν στο ποδόσφαιρο (ο Παναθηναϊκός τότε έχανε 2-0 από τον Αρη στο 77’ και κέρδισε 2-3). Θα δούμε αν και η κάλπη είναι εταίρα.

Οι μοναδικές εκλογές για τις οποίες δεν ανησυχούν στον ΣΕΒ είναι οι δικές τους αφού κατά τα τέλη του μήνα θα εκλεγεί η νέα διοίκηση με επικεφαλής τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, των Νίκας, Ιον, λίγο Μεβγαλ κλπ, που θα είναι ο νέος πρόεδρος.

Οι αισιόδοξοι. Βασικοί μέτοχοι μεσαίων αλλά δυναμικών εισηγμένων εταιρειών προχωρούν σε διερευνητικές επαφές με επενδυτές για τις ευκαιρίες που θα φέρει η μετεκλογική περίοδο. Θεωρούν ότι έχει η χώρα θα έχει πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα επειδή ποντάρουν σε κυβέρνηση ΝΔ και προσπαθούν να αξιοποιήσουν το μετεκλογικό κλίμα το οποίο θα ενθαρρύνει το επόμενο βήμα του επιχειρείν που είναι εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η νέα κυβέρνηση θα γευτεί τη χαρά της επενδυτικής βαθμίδας η οποία θα αξιοποιηθεί με το παραπάνω.

Εστία κινδύνου. Ο «Ανιχνευτής» εντοπίζει μια ενδεχόμενη εστία κινδύνου για κρατική εταιρεία που κινητοποιήθηκε ώστε να έχει λεφτά στις 16 του μηνός να πληρώσει εργαζόμενους κλπ. Πρόκειται για τα ΕΛΤΑ, όπου ο οικονομικός διευθυντής ζητά με επιστολή προς τους διευθυντές των 55 καταστημάτων να καταθέτουν άμεσα τα χρήματα που συγκεντρώνουν καθημερινά σε τραπεζικό λογαριασμό. Κρατάτε μόνο τα κέρματα, φέρεται να τους είπε. Ο κ. Διευθυντής, θέλει να έχει νωρίτερα 5 εκατ. ευρώ ανά δεκαπενθήμερο για τις πληρωμές. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει.

Παράκληση προς αρίστους. Μία θερμή παράκληση προς όσους είχαν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με το φόρουμ των Δελφών. Σταματήστε να στέλνετε Δελτία Τύπου δέκα και πλέον μέρες μετά το τέλος του συνεδρίου. Είναι αντιεπαγγελματικό να τα στέλνετε με τόσο μεγάλη καθυστέρηση ως επικαιρότητα,. Αλλά γιατί να το καταλάβετε εσείς, αφού δεν το καταλαβαίνει ούτε ο ΣΕΒ, που κάνει ακριβώς το ίδιο. Ελπίζουμε να πάρει το μήνυμα κι ο Δημήτρης Βέργαδος, που είναι λάτρης της αριστείας και του αρχαίου πνεύματος των Δελφών.

Στις πράσινες κατασκευές πρώην τραπεζίτης. Ένας πρώην τραπεζίτης κάποτε υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου και μετέπειτα γενικός διευθυντής της ΓΕ Δημητρίου (εξαγοράστηκε πρόσφατα από την εταιρεία του Θεόδωρου Φέσσα, Quest Συμμετοχών), φαίνεται ότι έχει στραφεί στις κατασκευές. Ο λόγος για τον κύπριο Μίλτο Ντερ Κρικοριάν, ο οποίος με συνεταίρο τον Δημήτρη Τσίκλο έχουν φτιάξει από το 2019 την εταιρεία Engineeria. Εσχάτως και με τον επιχειρηματία Λεωνίδα Μαλανέζο συνέστησαν και την Green Planet Constructions.

Μαθήματα χειραγώγησης. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στην οποία προεδρεύει ο «αόρατος» Βασίλης Ράπανος, μη εκτελεστικός πρόεδρος της Alpha Bank, εξέδωσε την Τρίτη 9/5 ανακοίνωση. Επειδή, υπάρχει εκνευρισμός για τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και τα υψηλά των χορηγήσεων, τα οποία οι δημοσιογράφοι αναπαράγουν μέσω των στοιχείων που η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δημοσιοποιεί, βγήκε η ΕΕΤ να κάνει συστάσεις για το τι πρέπει να μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι. Με άλλα λόγια κάνει συστάσεις χειραγώγησης των media. Δεν αρκεί που το 98% του τύπου παίρνει γραμμή από τις τράπεζες, θέλουν να παραποιήσουν και τα στοιχεία που εκδίδει η ΤτΕ.

Αυτά που αξίζουν. Ζούμε ημέρες Eurovision και την Πέμπτη 11 Μαΐου θα ακούσουμε στην 8η σειρά τον 16χρονο τραγουδοποιό και τραγουδιστή Βίκτωρα Βερνίκο που γεννήθηκε στην Αθήνα το 2006. Ο πατέρας του, Λαρς Γιουλ Γιούργκενσεν, κατάγεται από τη Δανία, ενώ η μητέρα του είναι Ελληνίδα.

Το τραγούδι What They Say, μιλάει για το παθιασμένο άγχος ενός εφήβου και είναι σύνθεση του νεαρού τραγουδιστή που μάλλον θα εμφανιστεί με κοντά παντελόνια, ελπίζω όχι με πιπίλα. Εμένα πάντως μου φαίνεται καλύτερος στιχουργός παρά συνθέτης…

Αυτό είναι το τραγούδι και οι στοίχοι όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

https://eurovisionworld.com/eurovision/2023/greece

Μια και μιλάμε όμως για άγχη και απορρίψεις, θυμήθηκα το… παμπάλαιο Ne me quitte pas που τραγούδησε με πάθος ο Jacques Brel.

Αυτό είναι το γνωστό τραγούδι που γράφτηκε το 1959 για έναν χωρισμό, με αγγλικούς υπότιτλους:

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις