Τελικά ο μόνος που έπεσε από τα σύννεφα με την απόφαση Μητσοτάκη να βάλει μπροστά τον Νίκο Χαρδαλιά είναι ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης. Η δουλίτσα είχε γίνει αθόρυβα με περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες και αυτοδιοικητικά στελέχη ώστε να είναι σίγουρο ότι ο περιφερειάρχης δεν θα μπορούσε να επιμείνει στην υποψηφιότητά του.

Το βράδυ της Κυριακής, όταν πιά όλοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα άλλαζε την στάση του ο Πατούλης προσπάθησε να αποσπάσει έγγραφη στήριξη των περιφερειακών του συμβούλων. Αλλά απλώς ματαιοπονούσε. Εκείνοι είχαν πάρει ήδη το μήνυμα.

Έτσι, το σοκ ήταν μεγάλο όταν κατάλαβε ότι δεν είχε δίπλα του την ομάδα της περιφέρειας. Εκεί, όπως με ενημερώνει αυτόπτης μάρτυρας της συνεδρίασης, ο Πατούλης κατάλαβε ότι δεν έχει μονιμότητα. Και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη.

Ισχυρή μνήμη Μητσοτάκη

Το μαρτύριο όμως για τον Γιώργο δεν σταμάτησε εκεί. Ο Μητσοτάκης είχε δώσει εντολή να μην μπει το Mαξίμου σε κανενός είδους παζάρι μαζί του γι’ αυτό και κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να τον ενημερώσει έστω και για το τυπικό. Τα έμαθε όλα (και κατάλαβε…) με την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη το μεσημέρι της Δευτέρας. Έτσι, αναγκάστηκε να σηκώσει ο ίδιος το τηλέφωνο και να πει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι συντάσσεται με τις κομματικές επιλογές.

Το ίδιο απόγευμα ο Μητσοτάκης πήγε στην δεύτερη περιφέρεια που δεν στηρίζει τον νυν περιφερειάρχη. Στάθηκε στο πλευρό της επιλογής του, του στρατηγού Αλκιβιάδη Στεφανή. Ο κύριος λόγος όμως της παρουσίας του, πέραν του μηνύματος απέναντι στον Κώστα Μουτζούρη, είναι να …συνέλθουν κάτι κομματικοί της ΝΔ εκεί στο Βόρειο Αιγαίο οι οποίοι ενώ δημοσίως δηλώνουν κομματική πειθαρχία, στην πραγματικότητα στηρίζουν υπογείως τον περιφερειάρχη. Α, να σας θυμίσω: O Κώστας Μουτζούρης ήταν αυτός που μπροστά στις κάμερες, τις δύσκολες μέρες των ταραχών στη Μόρια έλεγε από το τηλέφωνο οτι «τον Μητσοτάκη τον γράφω εγώ στα @@@@ μου». Kαι ως γνωστόν, ο Μητσοτάκης θυμάται. Τα πάντα.

Υπουργοί παντός καιρού

Καμμιά φορά το πολύ το rotation,δεν κάνει καλό. Έχω δύο παραδείγματα! Διαπίστωσα, ότι πριν από μερικές ημέρες νοικιάσαμε με καθυστέρηση δύο αεροπλάνα τύπου Airtracker για περίοδο 90 ημερών. Με άλλα λόγια θα σβήνουν φωτιές μέχρι τα πρωτοβρόχια τον Οκτώβριο. Και με τι κόστος; Μόνο για αυτά τα δύο αεροπλάνα 2,5 εκατ. ευρώ.

Δεύτερη περίπτωση: Πρωί της Κυριακής ο Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε φωτογραφίες από στρατόπεδα και έλεγε ότι θα κάνει ελέγχους για να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί στρατιωτικό υλικό και ότι θα καούν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Βέβαια, αυτό μόλις είχε συμβεί με την αποθήκη της 111 Πτέρυγας Μάχης, αλλά γι΄αυτό δεν έβγαλε ούτε φωτογραφίες, ούτε έκανε κάποια δήλωση. Την επόμενη ημέρα, τον φώναξαν στο Μέγαρο Μαξίμου και διέρρευσαν ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Οι επισκέψεις στα στρατόπεδα ακυρώθηκαν, αφήνοντας στη μέση τη δουλειά που μόλις είχε ο ίδιος επικοινωνήσει.

Έσοδα από τόκους

Για να κατανοήσει κανείς την ώθηση που έχουν τα έσοδα των τραπεζών από την αύξηση των επιτοκίων αρκεί να ρίξει μια αναλυτική ματιά στα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου της Eurobank Διευθύνων Σύμβουλος της οποίας είναι ο Φωκίων Καραβίας. Ενώ τα δάνεια της τράπεζας παρουσίασαν μικρή αύξηση στα 42,07 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄εξαμήνου 2023 σε σύγκριση με τα 40,67 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα (30/6/2022), τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 56,2% στα 1,04 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα. Συνεπώς όταν έχεις τόσο μεγάλη αύξηση στη βασική δραστηριότητα τότε και η κερδοφορία σου διογκώνεται. Κι αν κάποιος ερωτηθεί εάν έχει επιβραδυνθεί η οικονομική ανάπτυξη από την αύξηση του κόστους χρήματος, η απάντηση είναι πως όχι σημαντικά στην Ελλάδα διότι η χώρα ήταν στον πάγο για δέκα ολόκληρα χρόνια ενώ υπάρχει και επιπλέον ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Συνεπώς τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπονται πλουσιοπάροχα για τις τράπεζες εάν δεν επέμβει η πολιτεία.

Θα παράγει ρεύμα

Η Eurobank στρέφεται στις ΑΠΕ με δική της εταιρεία. Αυτό που δεν ανακοίνωσε ακόμα η Eurobank, αλλά σας το λέει πρώτος ο Ανιχνευτής, είναι πως η τράπεζα δημιουργεί ενεργειακή εταιρεία για να παράγει ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με το καταστατικό της νέας εταιρείας σκοπός της είναι έρευνα, μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από αιολική, ηλιακή, βιομάζα, και λοιπές ΑΠΕ. Επίσης η διάθεση του ρεύματος αλλά και η εμπορία εξοπλισμού έργων ΑΠΕ.

Οι «Γάτοι» του Χρηματιστηρίου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών πάει καλά καθώς έχει φθάσει και ξεπεράσει στις 1.300 μονάδες. Το είδαν αυτό οι ιθύνοντες και είπαν να αλλάξουν τιμολογιακή πολιτική. Όμως στις προτάσεις τους μεταξύ άλλων συνδέουν τις προμήθειες που θα πληρώνουν τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το ύψος των συναλλαγών. Όσο πιο πολλές οι συναλλαγές τόσο πιο χαμηλές οι χρεώσεις. Μα, θα πείτε αυτό είναι καλό. Πράγματι, θα ήταν καλό αν γινόταν έτσι. Όμως οι «γάτοι» του Χρηματιστηρίου ζητούν από τα μέλη τους να αναπτύξουν μαντικές ικανότητες και να προ-δηλώνουν τον τζίρο, βάσει του οποίου θα γίνεται η χρέωση. Θέλουν να γίνουν μάγοι. Αν α μέλη κάνουν υψηλότερο από τον δηλωμένο τζίρο, τότε δεν προβλέπεται έκπτωση ή κάποια επιστροφή. Αυτό προσπαθούν να αλλάξουν τα μέλη με επιστολή τους προς το Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης ζητούν μείωση των χρεώσεων εκκαθάρισης διότι πολύ απλά είναι υψηλότερες σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Κάποιοι βιάζονται

Τη Δευτέρα, πάντως το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αντέδρασε στην ανακοίνωση του βιαστικού γιαπωνέζικου οίκου Rating and Investment Information (R&I), που αναβάθμισε το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα, BBB- με σταθερές προοπτικές (από ΒΒ+ με σταθερή προοπτική προηγουμένως). Ο οίκος δεν αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ, αλλά είναι μία ένδειξη για το πως σκέφτονται οι ξένοι φορείς, που αξιολογούν το αξιόχρεο κρατών και εταιρειών.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού χρέους 10ετούς διάρκειας παρουσίασε πτώση μερικές μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,71%. Και αυτό παρά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ την προηγούμενη εβδομάδα. Για να φανεί η βελτίωση αρκεί να δει κάποιος την απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ, η οποία πλέον προσεγγίζει το 4% (στο 3,95%). Μέχρι πριν από μία εβδομάδα το 10ετές του ελληνικού δημοσίου είχε απόσταση μόλις 3-4 μονάδες βάσης από το αντίστοιχης διάρκειας ομόλογο των ΗΠΑ. Πλέον η διαφορά είναι 24 μονάδες βάσης.

Τρέχουν για δωρεές στην Πυροσβεστική

Την καλοκαιρινή περίοδο, που οι φωτιές φουντώνουν, φουντώνει και η ζέση των εταιρειών να δώσουν χορηγίες στην Πυροσβεστική. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν κάποιοι, ότι οι τοπικές υπηρεσίες θα τρέξουν αν ο μη γένοιτο, συμβεί κάτι, όπως δεν έγινε με το εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών που κάηκε ολοσχερώς έξω από το Βόλο και πλέον αποτελεί υγειονομική νάρκη για την περιοχή.

Μερικές από τις εταιρείες που έδωσαν διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα ποσά το τελευταίο διάστημα είναι η ΑΡΙΝΑ ΣΑΝΤ Α.Ε., η Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε., ο ιδιώτης Νικόλαος Φλώρος, η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β. Ε.Ε., η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η EUROSCANIA Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ-Μ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΟΥ Ο.Ε., η ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η ξενοδοχειακή ΣΑΝΗ κλπ.

Όχι, λάθη παρακαλώ

Επειδή έχω μανία με αριθμούς, εντόπισα κάτι που ίσως είναι ασήμαντο αλλά παραμένει εκνευριστικό. Κυρίως γιατί αφορά έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας στον κλάδο του λιανεμπορίου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος μεγάλο επιχειρηματικού φορέα. Ο λόγος για τον Γιάννη Μασούτη, πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, ο οποίος υπογράφει και τον ισολογισμό μιας από τις μικρές εταιρείες που κατέχει της Μασούτης Α.Ε. Τα έσοδα αυτής της εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από ενοίκια ακινήτων που κατέχει. Το «πρόβλημα» είναι πως στον ισολογισμό κάνει ανάλυση του κύκλου εργασιών του 2022 (418.401,24 ευρώ) και τον συγκρίνει με αυτόν του 2021 και λέει μείωση σε ποσοστό 17,13%. Δεν είναι! Αν ο λογιστής έχει μπερδέψει τα νούμερα, πρέπει να το λύσει και να το ξαναδημοσιεύσει γιατί άλλος εκτίθεται και όχι ο λογιστής.

Στην οδό Νίκης

Σύμβουλος του Κ. Χατζηδάκη ρωτήθηκε από το security στην είσοδο του υπουργείου, που πάνε οι κύριοι, οι οποίοι τον συνόδευαν; Αγέρωχος, απάντησε «πάμε βόλτα» και προχώρησαν μέσα στο κτίριο. Θα έλεγα ότι όλοι, οφείλουν να είναι κόσμιοι και να σέβονται τους εργαζόμενους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

Κάποιοι πάντως σύμβουλοι υπουργών είναι άτυχοι. Αν και το κυβερνητικό σχήμα μεγάλωσε, κάποιοι έμειναν εκτός. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας «χτίζει» το γραφείο του από την αρχή διότι η προηγούμενη ομάδα δεν τον ακολούθησε στα νέα του καθήκοντα. Περίεργο, θα πείτε, αλλά έτσι έγινε.

Νέες δουλειές

Δυναμική είσοδος της νεότερης γενιάς σε επιχειρήσεις. Ο Φώτης Πίκουλας, γιός του Αντώνη Πίκουλα, του εκδότη της Αξίας συνέστησε εταιρεία με αντικείμενο την έκδοση εφημερίδων και δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Συνεταίρος του ο Μιχάλης Δαλαμάνης. Πως λέγεται η εταιρεία; ΦΑΠ απ’ ότι μαθαίνω. Περισσότερα δεν γνωρίζω.

Επενδύσεις δεν κάνουν μόνο οι ταπεινοί δημοσιογράφοι, αλλά και τα τζάκια. Ο Παύλος Γρυπάρης, της Andriaki Shipping και η Ναταλία Ηλιάσκου, εγγονή του Τάσου Παπαστράτου, την γνωστής οικογένειας των τσιγαράδων πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα.

Αυτά που αξίζουν

Woody Allen and his New Orleans Jazz Band, 9 Σεπτεμβρίου, Ηρώδειο.

Ο ζωντανός θρύλος του Μανχάταν και της Νέας Υόρκης, ο μυθικός Γούντι Άλεν, έρχεται στο Ηρώδειο, για μια μοναδική συναυλία με την οποία αποχαιρετά το ελληνικό κοινό που τόσο τον λάτρεψε. Ο μεγάλος σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας και μουσικός σ’ αυτή την τελευταία περιοδεία της καριέρας του θα συνοδεύεται από τη διάσημη «New Orleans Jazz Band» με Μαέστρο τον Conal Fowkes.

Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band:

Οι Locomondo γιορτάζουν, στις 16 Σεπτεμβρίου στο FALIRO SUMMER THEATER! Είκοσι χρόνια μαζί στη σκηνή, είκοσι χρόνια συναυλιών -χειμώνα ή καλοκαίρι- στην Ελλάδα και το εξωτερικό! Η μεγάλη μουσική παρέα των reggae, ska και latin ρυθμών έχει κερδίσει τις καρδιές όλων εδώ και χρόνια παντού, αφού «κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ», στίχος που δεν έχει αφήσει ασυγκίνητο ούτε το κοινό στις συναυλίες στην Ευρώπη!

Locomondo – Filtragram:

