Είπα κι εγώ να ξεσκάσω. Μέρες που είναι, «κατηφόρισα» από τα Βόρεια Προάστεια της Αθήνας στα νότια, να δούμε λίγη θάλασσα είπα και κόντεψα να πάθω αποπληξία στον Άλιμο. Όχι από τη ζέστη, από κάτι παλιές αφίσες ξεχασμένες κάπου. Εμφάνιζαν, δίπλα δίπλα δύο μεγάλες προσωπικότητες. Ο ένας ήταν ο Θουκυδίδης, ο αρχαίος, που υποτίθεται γεννήθηκε κάπου στην περιοχή Αλίμου και είναι σύμβολο του τοπικού Δήμου. Κι ο άλλος; Δίπλα στο Θουκυδίδη φιγουράρει με μάλλον νεανική φωτό, ο επίσης γνωστός από την ιστορία, σκηνοθέτης, διασκεδαστής, παρουσιαστής, Νίκος Μαστοράκης.

Αρχικά χάρηκα γιατί μου αρέσουν να είναι δραστήριοι οι υπερήλικες. Μέσα μου όμως, ξύπνησε ο Ανιχνευτής. Τι δουλειά έχει ο Μαστοράκης στον Άλιμο του… αρχαίου, για να μη πω, η αλεπού στο παζάρι; Ε, λοιπόν ο Άλιμος δεν είναι του Θουκυδίδη, είναι του δήμαρχου Ανδρέα Κονδύλη ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Κυρίως όμως, κάνει δουλειές.

Σαλαμοποίηση συμβάσεων

Βέβαια, οι καλές δουλειές έχουν τον τρόπο τους. Και ο δημαρχούλης στον Άλιμο έχει τεχνογνωσία. Σπάει τις δουλειές και κάνει πολλές συμβάσεις ώστε να περάσουν κάτω από τα… ραντάρ της νομοθεσίας, της αντιπολίτευσης, της διαύγειας, των media. Επειδή όμως εκτός από ατακτούλης είναι και γενναιόδωρος, έδωσε με πολλές διαφορετικές συμβάσεις 412.114 ευρώ στον Νίκο Μαστοράκη. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί τον αγαπάει τόσο πολύ αλλά υποθέτω ότι δεν βρήκε άλλον προμηθευτή, εκτός από την Omega Entertainment του Ν. Μαστοράκη για να οργανώσει (;) εκθέσεις παλαιών αυτοκινήτων και μηχανών, site του Δήμου, βίντεο που προβάλλουν τον Άλιμο στο διεθνή τουρισμό, ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Δήμου, προετοιμασία φακέλων και υποβολή υποψηφιότητας του δήμου σε φεστιβάλ και κάποια που δεν κατάλαβα όπως «παραγωγή υλικού για textless web video». Δεν έχει σημασία που δεν κατάλαβα, ο Δημαρχούλης και οι φίλοι του κατάλαβαν πολύ καλά. Άλλωστε τρώγοντας έρχεται η όρεξη…

Κορίτσια, οι Αμερικάνοι

Η απλή μέθοδος, είπαμε, αφορούσε την υπογραφή πολλών συμβάσεων με μικροποσά που περνάνε (;) αθέατα. Κακός σύμβουλος όμως η απληστία γιατί φαίνεται ότι δεν είχαν άλλο χρόνο για μικροσυμβάσεις. Έκαναν μια μεγαλύτερη, ύψους 95.596 ευρώ και δεν θα μπορούσε να είναι απευθείας ανάθεση στον Μαστοράκη όπως οι άλλες, έπρεπε να γίνει… διαγωνισμός. Κανένα πρόβλημα για το αστέρι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλλον δεν θα πέσετε από τις καρέκλες σας αν αποκαλύψω ότι τον διαγωνισμός τον κέρδισε ο Μαστοράκης. Απορώ πώς το καταλάβατε! Έχω πανέξυπνους αναγνώστες, δεν εξηγείται αλλιώς.

Λοιπόν καλά το καταλάβατε, η σύμβαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 27/7/2023 προβλέπει τη δημιουργία αγγλόφωνου βίντεο με τον τίτλο «Video Alimos Vision» αξίας 96.596 ευρώ, με σκοπό να αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα Αlimos vision που… θα δημιουργήσει ο δήμος και θα έχει σκοπό την ενημέρωση του αγγλόφωνου κοινού για τα μνημεία και τα αξιοθέατα της πόλης του Αλίμου. Παρήγγειλαν βίντεο για ιστοσελίδα που δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνον αυτή η «καινοτομία».

Αν αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται ένα βίντεο για μια μικρή πόλη να κοστίζει τόσο, μάλλον δεν συνυπολογίζει το κόστος των εισιτηρίων από… τις ΗΠΑ! Σύμφωνα με τον πίνακα κοστολόγησης που έχει αναρτήσει ο Δήμος Αλίμου, στην… τιμή των 96.596 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και μετακίνησης από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για δύο Αμερικανούς παρουσιαστές, καθώς και οι μισθοί 17 ατόμων πλην του σκηνοθέτη για δώδεκα ημέρες γυρισμάτων στον Άλιμο. Αυτά είναι τα ωραία, πάμε για Όσκαρ. Δεν τελειώσαμε, όμως. Υπάρχουν κι άλλα.

Επιλεκτική όραση

Η αλήθεια είναι ότι επειδή κινούμαι περισσότερο στα Βόρεια και το Κέντρο δεν γνώριζα το αστέρι αυτό. Έμαθα για την ύπαρξή του από κάτι τηλεοπτικά πλάνα που τον εμφάνιζαν ιδρωμένο με σχεδόν κολλητό παντελόνι να σπάει κάτι πλάκες πεζοδρομίου. Ξεπέρασα την αισθητική της εμφάνισης που ήταν λίγο (ας πούμε) εξεζητημένη για Δήμαρχο και έμαθα ότι προωθεί το δημόσιο συμφέρον και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Τουλάχιστον αυτό ήταν το νόημα των ηρωικών δηλώσεων στα κανάλια σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι έκαναν πάρκινγκ ένα πεζοδρόμιο και πήγε προσωπικά ο ίδιος, να ξηλώσει τις πλάκες!

Ορισμένοι καλοθελητές (πάντα υπάρχουν) μου πρότειναν να πάω για ποτό στο μπαρ Bolivar, που βρίσκεται μέσα στην «Ακτή του Ήλιου» γιατί συχνάζει μου είπαν συχνά ο ατακτούλης. Πήγα, μήπως και τον πετύχω και ρωτήσω για όλα αυτά. Ήμουν άτυχος, δεν ήταν εκεί αλλά έφυγα με περισσότερες ερωτήσεις από όσες είχα.

Αυτός ο ογκόλιθος του δημοσίου συμφέροντος δεν είδε την κατάσταση; Πώς του ξέφυγαν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες στις εγκαταστάσεις; Πήραν άδεια από την πολεοδομία τα κτίσματα αυτά; Μήπως πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο; Μήπως πρέπει να επανέλθει στο αγαπημένο του μπαρ, μέρα; Εγώ πάντως πέρασα καλά και απέκτησα νέο χόμπι. Σκέπτομαι να βρίσκομαι συχνά στον Άλιμο έως τις δημοτικές εκλογές. Και κάνω μια ευχή. Ελπίζω, οι πολίτες του Αλίμου να τον ξαναψηφίσουν ώστε να μην εκλεγεί κανένας κανονικός δήμαρχος που δεν κάνει σκάνδαλα. Κάντε μου τη χάρη να έχω κάτι να γράφω. Αν ψηφίσετε κάποιον που δεν κάνει χαριστικές συμβάσεις, που εντοπίζει και τιμωρεί πολεοδομικές παραβάσεις, που είναι αντικειμενικός και δίκαιος τι θα κάνω. Που να βρω άλλο αστέρι σαν τον λεγάμενο.

Κυκλοφορούν μαϊμού «Rothchild»

Ένας επιχειρηματίας με το όνομα Απόστολος Τσιπίδης ίδρυσε πρόσφατα εταιρεία με ένα ενδιαφέρον όνομα και με δεκάδες διαφορετικούς σκοπούς, που σπάνια συναντώνται σε επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον όνομα της εταιρείας είναι Sigma Rothichild Financial Group.

Ένας άλλος επιχειρηματίας με το όνομα Απόστολος Τσιπίδης έχει απασχολήσει πολλές πόλεις, δικαστικές αρχές, αθλητικά σωματεία κλπ. Το μπουμπούκι αυτό εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος επενδυτών ενώ είχε και τον τίτλο του Ύπατου Μασόνου και Μέγα Μάγιστρου τεκτονικής στοάς! Η σύμπτωση είναι ότι και οι δύο αυτοί επιχειρηματίες είναι από τη Θεσσαλονίκη.

Στου Ρέντη για μαρούλια

Τις προάλλες πέρασα από την κεντρική αγορά στο Ρέντη. Εκεί, που υποτίθεται οι τιμές των προϊόντων και ειδικά των οπωροκηπευτικών είναι πιο «καλές» από άλλα σημεία πώλησης, όπως βλέπουμε συχνά-πυκνά στην TV. Καλό είναι να ξαναπάει η TV, αιφνιδιαστικά. Για να καταγράψει την πτήση τιμών. Γιατί όχι μόνο το καρπούζι, αλλά τα πορτοκάλια (πάνω από 1 ευρώ), τα μαρούλια (πάνω από 1 ευρώ το ένα), τα κεράσια (στα 5,9 ευρώ το κιλό) και όλα τα ζαρζαβατικά πέταξαν. Όχι, τα ίδια αλλά οι τιμές τους.

Το πλαφόν του κέρδους

Και επειδή όλοι πήγαμε αυτή την περίοδο στο λιανεμπόριο και είδαμε τι ακριβώς συμβαίνει, είδα παράλληλα και τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2022 που δημοσιεύσουν αυτή την περίοδο οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Και τι να δω: Αρκετές έχουν υψηλότερα περιθώρια μεικτού κέρδους από αυτά του 2021. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει η νομοθεσία που βάζει πλαφόν και απαγορεύει οι εταιρείες να πουλάνε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους από αυτά που πουλούσαν πριν τον Σεπτέμβριο του 2021. Τι επιτρέπεται και τί απαγορεύεται είναι ένα μπέρδεμα. Για παράδειγμα απαγορεύεται να πουλιούνται τρόφιμα με αυξημένα περιθώρια κέρδους. Όμως τα τρόφιμα δεν ακριβαίνουν μόνα τους. Ακριβαίνουν οι πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας, τα μεταφορικά και τα μεροκάματα. Συνεπώς δεν μπορείς να επιβάλεις περιορισμούς μόνο στον έμπορο που πουλάει τρόφιμα και όχι σε κάποιον προμηθευτή, που αποδεδειγμένα έχει αυξήσει τα περιθώρια κέρδους του.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της εταιρείας Inova, που παράγει προϊόντα συσκευασίας για τρόφιμα. Ανήκει στην οικογένεια Γκινοσάτη, μέσω της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Flexopack, αλλά δεν ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης (δηλαδή δεν ενσωματώνονται οι πωλήσεις και τα κέρδη της), λόγω μικρής συμμετοχής, αλλά με την μέθοδο της καθαρής θέσης, δηλαδή με την αξία καθαρής θέσης. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να κοιτάξει αυτόνομα τα αποτελέσματά της για να καταλάβει τις επιδόσεις της. Αυτό κάναμε κι εμείς.

Και η διοίκηση το γράφει μόνη της στις οικονομικές καταστάσεις: Κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 παρουσίασε μια σημαντική αύξηση του περιθωρίου τόσο της μικτής όσο και της καθαρής κερδοφορίας της …» κι αφού αναφέρεται στην παγκόσμια κρίση συνεχίζει σημειώνοντας «πλην όμως τις εν λόγω δυσκολίες επαύξησε σημαντικά τα επίπεδα κερδοφορίας της , τόσο της μικτής (η οποία σχεδόν διπλασιάσθηκε) όσο και της καθαρής (η οποία υπερδιπλασιάσθηκε). Έτσι, η κερδοφορία από 380 χιλιάδες ευρώ πήγε στο 1,1 εκατ. ευρώ! Μιλάμε για καθαρά κέρδη…

Το ίδιο, δηλαδή αυξημένα περιθώρια κέρδους εμφάνισε και η εταιρεία Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών, πιο γνωστή ως ΚΑΕ ή ως Duty Free Shops. Η εταιρεία βελτίωσε το μεικτό περιθώριο κέρδος πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες το 2022 έναντι του 2021. Από το ήδη σπάνιο για εμπορική επιχείρηση μεικτό περιθώριο 51,12% το 2021 ανέβηκε στο 54,57% το 2022. Η στήλη εύχεται και εις ανώτερα.

Οι ξύπνιοι στο Χρηματιστήριο

Ασχοληθήκαμε πριν λίγες ημέρες, με την εισαγωγή της DotSoft, καλής εταιρείας όπως προκύπτει από τις επιδόσεις της στον κλάδο των εφαρμογών πληροφορικής, αλλά αναφερθήκαμε και στις περίεργες μεταβιβάσεις μετοχών με διάφορα τιμήματα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Οι συναλλαγές αυτές συνεχίστηκαν αμέσως μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, καθώς εμφανίστηκε με την ιδιότητα νέου βασικού μετόχου ένα νέο πρόσωπο ο Αθανάσιος Κατσέλης, ο οποίος κατάφερε να βρεθεί με το 16,65% των μετοχών της εταιρείας και να καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας μετά τον Αναστάσιο Μάνο.

Τα καλά νέα

Και για να μην γκρινιάζουμε διαρκώς θα πάμε και σε μια-δυο οικονομικές ειδήσεις, που δείχνουν ότι ο τουρισμός είναι αυτός που συνεχίζει να τροφοδοτεί την οικονομία. Μέσα στην εβδομάδα του 15αύγουστο είχαμε δύο οικονομικές ειδήσεις που δημιούργησαν επιφυλάξεις για την πορεία της οικονομίας. Η μία ήταν η πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων τον Ιούνιο και η δεύτερη η μείωση των εξαγωγών. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο καλές εξελίξεις συν μία με την αύξηση των τουριστικών εισπράξεων με διψήφιο ρυθμό τον Ιούνιο και την αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Ιούλιο (με μονοψήφιο ρυθμό έναντι του περσινού Ιουλίου, αλλά με διψήφιο έναντι του έτους-ρεκόρ, δηλαδή του 2019).

Συνεπώς η κόπωση που δείχνουν άλλοι τομείς, όπως οι εξαγωγές και η κατανάλωση αντισταθμίζεται και πάλι από την τουριστική κίνηση, παρά την ζημιά που έπαθε η Ρόδος το πραγματικό μέγεθος της οποίας θα φανεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η τρίτη εξέλιξη ήταν η ανοδική αντίδραση του Χρηματιστηρίου τη Δευτέρα που κάλυψε όλη την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, ειδικά για τράπεζες.

Αυτά που αξίζουν

Ας πούμε για την φιλανθρωπική συναυλία του Πάνου Μουζουράκη την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, στο Φράγμα Θέρμης, με συμβολικό εισιτήριο 2 ευρώ. Όλα τα χρήματα θα στηρίξουν το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Διοργανωτές το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θέρμης.

Μαζί με τον πάντα συναρπαστικό Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή η 16χρονη νικήτρια του The Voice of Greece, Μαρία Σακελλάρη που την ακούμε στο Ώρες Σιωπής:

Αν πάλι, είστε Αθήνα, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, υπάρχει η συναυλία του Goran Bregovic, δύο μοναδικές βραδιές στο Θέατρο Άλσος. Στη διάρκεια της πανδημίας, ο Bregovic ηχογράφησε νέο album με τίτλο «The Belly Button of the World», με πέντε έργα, γραμμένα για τρία σόλο βιολιά, μια συμφωνική ορχήστρα, ένα σεξτέτο με ανδρικές φωνές και φυσικά το συγκρότημα Wedding and Funeral Band. Δημιούργησε τρεις λυρικές ιστορίες βασισμένες σε χριστιανικές, εβραϊκές και μουσουλμανικές λειτουργίες που εκτελούνται από τους σολίστ Mirjana Nesković (Σερβία), Gershon Leiserson (Ισραήλ) και Zied Zouari (Τυνησία).

Ακούστε τον τελευταίο από μια πρόσφατη εμφάνιση στο Μαυροβούνιο:

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις