Ομολογώ ότι ενθουσιάστηκα, πάλι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα αναστατώνομαι όταν κάνω μια νέα γνωριμία και ορισμένοι το θεωρούν μειονέκτημα. Δεν με νοιάζει. Εγώ ενθουσιάστηκα με τον Στέφανο Κασσελάκη που γνώρισα πρόσφατα στα social media. Και θέλω να τα αλλάξει όλα, όπως έλεγε το σύνθημα στα γραφεία του κόμματος. Μπορεί; Βεβαίως γιατί καταρχήν μιλάει (και γράφει) ωραία Αγγλικά.

Για παράδειγμα την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, είχα διαβάσει στην αγγλόφωνη Καθημερινή το ενδιαφέρον άρθρο του με τον τίτλο «Will the real Greek Dems please stand up?». Ανάμεσα σ΄ αυτά που θέλω να αλλάξουν, είναι να μιλούν όλοι Αγγλικά. Όποιος δεν ξέρει παρακαλώ να γκουγκλάρει ή να ρωτήσει κάποιον που γνωρίζει.

Στο άρθρο αυτό λοιπόν, πριν από δυόμιση μήνες, ο Στέφανος γράφει πόσο εκτιμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο λέει υποστήριξε όταν ήταν υποψήφιος αρχηγός, στην ΝΔ μην ξεχνιέστε: «From 2012 on, I had developed an excellent rapport with Kyriakos Mitsotakis while he was an MP, then a cabinet minister, and finally the head of the New Democracy party. In fact, I penned an endorsement for him in the National Herald while he was competing for the party leadership. I had – and still have – a lot of respect for him personally.

Και πώς βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ; Μην είστε κουτά, ξέρει. Πιστεύει ότι το κόμμα είναι κάτι σαν το Δημοκρατικό των ΗΠΑ. Μόνον εμείς που ζούμε στη χώρα αυτή δεν το είχαμε καταλάβει. Αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο να τρίζουν τα κόκκαλα του Ρούσβελντ, αντιγράφω από το άρθρο, φυσικά στα αγγλικά: «I spent significant time with Tsipras in June campaigning around the country, and I have absolutely no regrets for dedicating my time, energy, and personal funds to supporting our “Democratic” cause.» Γνώρισε τον Τσίπρα λέει και δεν μετανιώνει, εμείς αγάπη μου, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο.

Τι καλός νέος, τους αγαπάει όλους και τον Α. Τσίπρα και τον Κ. Μητσοτάκη και τον Π. Πολάκη και τον ναύαρχο Αποστολάκη που έγινε υπασπιστής του. Τον ακολουθεί παντού.

Πάθος για εξουσία

Αυτό που με προβλημάτισε, πρέπει να πω, είναι το όνομα του συντρόφου, του αγαπημένου Τάιλερ. Δηλαδή δεν με προβληματίζει το Τάιλερ αλλά το επώνυμο του που είναι Μάκμπεθ.

Επειδή έχω κι εγώ συγγενείς στο εξωτερικό, ένας θείος από την Οξφόρδη, μου έστειλε μια πολυσέλιδη διατριβή για τον ονομαστικό ντεντερμινισμό, (Nominal determinism, το γράφω αγγλικά για να το καταλάβει ο Στέφανος).

Από την εισαγωγή της διατριβής κατάλαβα ότι σημαίνει πως ότι οι άνθρωποι τείνουν να έλκονται σε τομείς εργασίας που ταιριάζουν με το όνομά τους. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι έλκονται από επαγγέλματα που ταιριάζουν με το όνομά τους προτάθηκε από τον ψυχολόγο Καρλ Γιούνγκ, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Σίγμουντ Φρόιντ που ασχολήθηκε με την ευχαρίστηση της ψυχής και του οποίου το επώνυμο σημαίνει «χαρά».

Ο ήρωας του Σαίξπηρ, Μάκμπεθ, σχετίζεται με το πάθος για την εξουσία, που τον παρέσυρε σε φρικτά λάθη. Το είπα λοιπόν ώστε να μην έχω ευθύνη για ότι μπορεί να συμβεί.

Η αριθμητική του Κωστή

Πάντως τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στο οικονομικό επιτελείο. Την προηγούμενη εβδομάδα η πολυπληθής ομάδα που υποστηρίζει τον υπουργό απέστειλε ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα μέτρα. Για παράδειγμα μια ερώτηση ήταν «Ποιοι θα λάβουν το market pass έως το τέλος του χρόνου και γιατί δεν συνεχίζεται η καθολική εφαρμογή του μέτρου;» Το επιχείρημα που δόθηκε ως απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση επιλέγει μόνιμες αυξήσεις μισθών (σ.σ. αναφέρεται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους) καθώς και στο ότι πήρε μέτρα με τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ, ευελπιστώντας ότι θα πέσουν οι τιμές (σ.σ. ακόμα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο της εφαρμογής του μέτρου με τις τιμές να συνεχίζουν την ανηφόρα).

Μία άλλη ερώτηση ήταν «Γιατί δεν χορηγείται εφέτος το επίδομα θέρμανσης στην αντλία;». Εδώ η απάντηση είναι ότι πέρυσι οι τιμές ήταν σε «πολύ υψηλότερα επίπεδα» σε σχέση με τις επικρατούσες εκτιμήσεις και πρακτικά η τιμή έναρξης πέρυσι, μετά την κρατική επιδότηση και μετά τις επιπλέον εκπτώσεις από τις εταιρείες, διαμορφώθηκε στα επίπεδα που εκτιμάται ότι θα κινηθεί εφέτος χωρίς τις επιδοτήσεις αυτές.

Με τέτοια αριθμητική και καινοφανή επιχειρήματα, προσπαθούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ να νουθετήσει τον κόσμο. Μάλλον δεν τα κατάφερε. Σε καλό δρόμο είναι ο υπουργός; Θα δούμε.

Και πάμε σε φόρους

Κι εκεί που μιλούσαμε για λιγότερους φόρους, τώρα μάλλον έχει αναστραφεί η κατάσταση και συζητούμε για νέους. Ο ένας έχει ήδη αποφασιστεί και είναι η αύξηση του τέλους διαμονής στα ξενοδοχεία και η επιβολή του ίδιου τέλους στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτός ο φόρος είναι δικαιολογημένος καθώς αποτελεί το λεγόμενο τέλος φυσικών καταστροφών. Οι άλλοι όμως δύο νέοι φόροι δεν προβλέπονταν ούτε είχαν εξαγγελθεί. Αναφέρομαι στα σενάρια – που προς το παρόν δεν διαψεύδονται – για αύξηση του φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών και για ενδεχόμενο μη παράτασης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023 σε κλάδους. Αν δεν παραταθεί το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γατί αφορά πολλές δραστηριότητες όπως εστίαση (καφέ, ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κ.λπ.) και μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης), τουριστικό πακέτο, μεταφορές (εισιτήρια δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και στις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων), πολιτισμός (εισιτήρια σε κινηματογράφο και θέατρα θα επιβαρύνονται), αθλητισμός (δίδακτρα σε γυμναστήρια και σχολές χορού κλπ).

Και όλα αυτά με τις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους επίσης να αυξάνονται από το ΦΠΑ, αφού πρόκειται για αναλογικό φόρο που επιβαρύνει κυρίως τους μη έχοντες.

Optima

Αυτά έχει η ζωή. Το πόπολο αγοράζει πάντα ακριβά. Ας προσεγγίσουμε την περίπτωση της Optima bank. Οι ανάδοχοι όρισαν ως μέγιστη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών τα 7,2 ευρώ ανά μετοχή. Σε αυτή τη τιμή θα γίνει η δημόσια προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Ας δούμε όμως σε ποια τιμή αγόρασαν μετοχές, υφιστάμενοι μέτοχοι που έβαλαν 60 εκατ. ευρώ πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Τα λεφτά μπήκαν μέσω έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου το οποίο μετατράπηκε σε μετοχές με κόστος ανά μετοχή 4,2 ευρώ. Αυτοί μπορούν να πουλήσουν με το που θα μπει η εταιρεία στο Χρηματιστήριο με κέρδος 70%. Not bad. Οι άλλοι θα περιμένετε στην ουρά.

Ζημιά

Τεράστια ζημιά έχει προκληθεί σε όσους είχαν την ατυχία να αγοράσουν μετοχές της Epsilon Net πριν από μερικές ημέρες, όταν η διοίκηση ανακοίνωνε εξαγορές και διεύρυνση κερδών. H χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ήταν στα 650 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 12 ευρώ. Χθες έκλεισε στα 8,2 ευρώ -32% ενώ έφθασε μέχρι τα 6,97 ευρώ ή 42% χαμηλότερα χάνοντας έως 273 εκατ. ευρώ σε όρους χρηματιστηριακής αξίας. Οι ευθύνες είναι μεγάλες για την διοίκηση της εταιρείας αλλά και για την Εθνική Τράπεζα, η οποία απέκτησε συμμετοχή 7,5% στα 7,4 ευρώ σε μια εταιρεία, που τροποποίησε επί τω χείρω τα οικονομικά της μεγέθη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε οικονομικός έλεγχος.

Μεγάλες ευθύνες έχουν εκτός από τους ορκωτούς της Epsilon Net, όπως γράψαμε και η Deloitte Business Solutions η οποία πραγματοποίησε οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της Epsilon Net για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Επικουρικό νομικό έλεγχο έκανε και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς και Συνεργάτες. Δεν έχω αμφιβολία ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά.

Ευλογία και προσευχή για ΑΒ Βασιλόπουλο

Στο Βαρούλκο συνάντησε τους δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας. Αλλά του χρόνου, τους είπε ότι μπορεί να κάνει το γεύμα στον Ισθμό για σουβλάκια, λόγω ανέχειας. Η είδηση που έδωσε είναι ότι θα ανοίξει κατάστημα στις Καρυές στο Άγιο Όρος. Η αλήθεια είναι ότι στις Καρυές υπάρχει παντοπωλείο με πολλά προϊόντα και πολύ καλές τιμές. Φαίνεται όμως ότι χρειάζεται ευλογία και προσευχή για να πάνε καλύτερα οι δουλειές γιατί το πρόστιμο που έφαγε η ΑΕ Βασιλόπουλος εφέτος απομάκρυνε τον κόσμο από τα καταστήματα.

Επιτόκιο 6,19%

Η εταιρεία στο γεύμα «σέρβιρε» και τις οικονομικές καταστάσεις του 2022. Αυτό που μας έκανε εντύπωση δεν είναι οι μικρές ζημιές που έγραψε για μια σειρά από λόγους, αλλά το ότι δανείστηκε με κόστος 6,19% από την μητρική. Δηλαδή ποιο το ύψος του επιτοκίου με το οποίο μπορεί να δανειστεί μια μικρομεσαία εταιρεία; Είναι βιώσιμο; Ρητορικά ερωτήματα!

Αυτά που αξίζουν

Μια βραδιά στο Θέατρο Άλσος, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου με τον Στέφανο Κορκολή.

Ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας θα ερμηνεύσει ο ίδιος τραγούδια που έχει γράψει για σπουδαίους τραγουδιστές, όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Νάνα Μούσχουρη, ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, η Μαρινέλλα, ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και άλλοι.

Θα τον τιμήσει ο Πάνος Μουζουράκης και μαζί του η ταλαντούχα Σοφία Μανουσάκη, βασική ερμηνεύτρια του Στέφανου Κορκολή τα τελευταία χρόνια.

Στέφανος Κορκολής, Πεντοζάλης Αυτοσχεδιασμός, πριν από 11 χρόνια:

Κι όμως τα λόγια είναι περιττά. Μία πρωτοποριακή και αρμονική σύζευξη μουσικής και κινηματογράφου εξιστορεί τα πάντα χωρίς διάλογο, αφήγηση και ηθοποιούς, με τους στίχους στη γλώσσα των ιθαγενών Χόπι.

Koyaniskaatsi, σημαίνει να ζεις στο χάος. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ένα πολυθέαμα με διαχρονικό και πανανθρώπινο μήνυμα στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Το εμβληματικό έργο Koyaanisqatsi: Life out of Balance συμπληρώνει 40 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση και θα παιχτεί στην ολότητα του.

Μία ταινία προφητική σε παραγωγή του Francis Ford Coppola, μουσική του μινιμαλιστή συνθέτη Philip Glass. Γι’ αυτήν την παράσταση, το Ηρώδειο θα λειτουργήσει σαν ένας χώρος εγκατάστασης (installation) όπου ήχος και εικόνα θα συνυπάρχουν.

Philip Glass. – Koyaanisqatsi (original version):

