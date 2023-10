Κατατέθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2024 στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομικά και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Τα στοιχεία είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα πρώτον γιατί το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται μεγαλύτερο στο 1,1% από 0,7% που ήταν ο στόχος παρά τις δαπάνες για φυσικές καταστροφές. Του χρόνου βέβαια ανεβαίνει στο 2,1% Παρά την εμφάνιση υψηλότερου πλεονάσματος το 2024, η οικονομία αναμένεται να τρέξει με ικανοποιητικό ρυθμό 3% με καύσιμο τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Τα αυξημένα έσοδα θα προέλθουν από την ανάπτυξη και όχι από νέους φόρους με εξαίρεση το τέλος διαμονής που επιβλήθηκε στη βραχυχρόνια μίσθωση και το ΦΠΑ 13% που επίσης επιβλήθηκε στη βραχυχρόνια μίσθωση. Επίσης, δεν προβλέπεται αυτό που φοβούνταν πολλοί δηλαδή η μη παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε καίριους τομείς της οικονομίας.

Χάρη πρόσεχε

Το βράδυ της Τρίτης (3/10) ο υφυπουργός Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης θα βρεθεί στο ξενοδοχείο Lycabettus. Εκεί θα συναντήσει τους ροταριανούς φίλους του για να τους μιλήσει για επιχειρηματικές ευκαιρίες, με αφορμή την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Χάρη, μόνο για φόρους μην μιλήσεις, please, γιατί θα τρέχει πάλι ο πολιτικός σου προϊστάμενος να σβήσει τη φωτιά.

Περίμεναν τον Κασσελάκη

Πολλά media βρίσκονται σε αναταραχή. Ακόμα και η Αυγή, το κομματικό μέσο ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 466.599 ευρώ αφού είχε ξεμείνει από ρευστότητα. Αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2022 και 2021 οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες από τα έσοδα. Και είναι η μοναδική εκδοτική επιχείρηση με αυτό το χαρακτηριστικό. Επιπλέον τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά. Άρα ήταν αναγκαίο εδώ και χρόνια να εισρεύσουν χρήματα. Η είδηση είναι ότι η γνωστοποίηση για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου έγινε ένα χρόνο μετά την καταβολή του. Φαίνεται ότι τα παιδιά εκεί στην Αυγή περίμεναν το νέο πρόεδρο για να ξυπνήσουν από τον λήθαργο.

Δεν προχώρησε

Ο παρουσιαστής – επιχειρηματίας Νίκος Κοκλώνης μπορεί να σαρώνει από τη μία πλευρά στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας μέσω της εταιρείας Barkingwell Media, ούτε κι εγώ ξέρω την παραγωγή πόσων εκπομπών (από την Super Κατερίνα και το Just the 2 of us , μέχρι το Fame Story) αλλά από την άλλη δεν προχώρησε η συνεργασία με την Daily Mirror για την ειδησεογραφική ιστοσελίδα. Και την πλήρωσαν κάποιοι που απολύθηκαν και τώρα ψάχνουν για δουλειά.

Δουλειές του Γέροντα Εφραίμ

Πέντε απολύσεις – μία δημοσιογράφος και τέσσερις τεχνικοί είχε κοινοποιήσει μέχρι την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι η διευθύντρια του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, Μαρία Γιαχνάκη. Το Ινστιτούτο Γραικός διαθέτει ενημερωτικές ιστοσελίδες και ήταν στελεχωμένο με δημοσιογράφους και τεχνικούς. Ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου του Γέροντα Εφραίμ και η οποία μέχρι πρόσφατα χρηματοδοτούσε τη λειτουργία του. Εδώ και μερικές εβδομάδες δυσκολεύεται να το χρηματοδοτήσει. Πριν δέκα ημέρες εμφανίστηκε ο επιχειρηματίας της Λάρισας, Αχιλλέας Νταβέλης μαζί με τους νομικούς της Μονής, Στέφανο και Σπύρο Τσαντίνη και αφού συστήθηκαν ως εκπρόσωποι του Μοναστηριού ανακοίνωσαν ότι προκειμένου το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» και τα Μέσα (pemptousia.gr, pemptousia.tv, ope.gr, pemptousia.fm) που διαθέτει να είναι βιώσιμα, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι για τους επόμενους μήνες να προχωρήσουν σε εκ περιτροπής εργασία ή οποίος δεν θέλει να αποχωρήσει με απόλυση.

Με κρατική επιχορήγηση

Δεν είναι μόνον τα «θρησκευτικά» ή κομματικά μέσα με πρόβλημα. Διάβαζα τις οικονομικές καταστάσεις του 2022 γνωστού οικονομικού site. Περίμενα να δω, καλά νούμερα. Όχι ότι δεν είδα, αλλά η αύξηση του τζίρου ήταν μικρή +5,5% στα 17,6 εκατ. ευρώ. Και η κερδοφορία πιέστηκε κατά 75% στα 726 χιλιάδες ευρώ από 2,914 εκατ. ευρώ το 2021. Στα αποτελέσματα του 2021 περιλαμβάνονται κρατικές επιχορηγήσεις 2,26 εκατ. ευρώ. Επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται και στη χρήση του 2022, ήτοι 599 χιλιάδες ευρώ. Μπερδεύτηκα αρχικά, νόμιζα είναι νοσοκομείο του ΕΣΥ.

Χρηματιστήριο

Για να μην το ξεχάσω, σήμερα έχει προγραμματίσει γεύμα η ΕΧΑΕ. Κι εκεί ο πρόεδρος Γιάννος Κοντόπουλος θα κάνει ανακοινώσεις για το μέλλον της αγοράς. Φαίνεται πως το ΧΑ θα ξαναδεί λίγο φως – αργά ή γρήγορα δεν έχει σημασία – δεδομένου ότι επισκιάστηκε και αυτό από τις φυσικές καταστροφές, που επηρέασαν όλη την Ελλάδα.

Λουξάρω να εισφέρω

Ο Ιωάννης Μαρλαφέκας πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΛΟΥΞ και τα αδέλφια του είναι ένας από τους πιο καλούς επιχειρηματίες της περιφέρειας και όχι μόνο. Ωστόσο το χρόνιο μέλημά του ήταν πως θα μεταβιβάσει στα παιδιά τις μετοχές και τους φόρους που θα πληρώσει. Ο ίδιος κατέχει το 36,71% της εταιρείας και μαζί με τα αδέλφια του Κωνσταντίνο και Πλάτωνα ελέγχουν το 100% της εταιρείας. Πριν από μερικές ημέρες συνέστησε νέο νομικό πρόσωπο με εισφορά σε είδος τις ομολογίες της ΛΟΥΞ. Η Λουξ πέρυσι είχε εκδώσει ομολογιακό δάνειο 10,15 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό το μεγαλύτερο μέρος ανάμεσα στα τρία αδέλφια ήτοι 4,4 εκατ. ευρώ εισέφερε ο Ιωάννης Μαρλαφέκας, λαμβάνοντας ομολογίες ανάλογης ονομαστικής αξίας. Αυτές οι ομολογίες θα μετατραπούν σε μετοχές κι έτσι θα έχει γίνει μεταβίβαση των μετοχών στο νομικό πρόσωπο του προέδρου, το οποίο θα μπορεί να αλλάξει χέρια με μία απλή μεταβίβαση.

Και το όνομα αυτού Sofia

Αυτό το όνομα δόθηκε στο νέο κρασί, που εμφιάλωσε η οινοποιΐα SEMELI που μόλις κυκλοφόρησε με ποικιλίες από ασύρτικο και μοσχοφίλερο. Η οινοποιΐα ανήκει στην οικογένεια του πρώην προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα και το όνομα φέρει το όνομα της συζύγου του, Σοφίας.

Δυστυχία να είσαι πελάτης τράπεζας

Πελάτης της Εθνικής Τράπεζας πάει στο κατάστημα της τράπεζας στο Χολαργό για να ζητήσει συμμετοχή στα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Ο λόγος είναι γνωστός αφού οι τράπεζες δίνουν ψίχουλα στις καταθέσεις. Η υπάλληλος αντιπροτείνει ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο της τράπεζας. Όταν ο πελάτης αρνείται τον παραπέμπει στην θυγατρική Εθνική Χρηματιστηριακή για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Ο πελάτης επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τη χρηματιστηριακή. Μετά από κάποιο διάστημα που η τηλεφωνική κλήση την απαντά υπάλληλος δεν του ξεκαθαρίζει εάν μπορεί να αγοράσει ή όχι έντοκα γραμμάτια. Ουσιαστικά τον αποτρέπει. Ο πελάτης προσπαθεί να στείλει τα χρήματα μέσω e-banking αλλά η τράπεζα έχει βάλει φραγμό για κάθε 6.000 ευρώ που μεταφέρονται χρεώνοντας για κάθε μεταφορά ξεχωριστή προμήθεια. Ο πελάτης δεν είναι βλάκας και ζητάει τραπεζική επιταγή από το κατάστημα για να μεταφέρει τα χρήματά του σε άλλη τράπεζα που κάνει έντοκα. Α, του λένε θα σας χρεώσουμε. Ο πελάτης ζητάει μετρητά τα χρήματα για να κάνει τη δουλειά του. Αν αυτό το λέτε τράπεζα και εξυπηρέτηση πελάτη, εμείς πάμε πάσο. Αλλά αυτοί είστε, που θα έλεγε ο Δ. Κουτσούμπας. Τα χαιρετίσματά μας στην εποπτική αρχή και στο αρμόδιο υπουργείο.

Δεν ξεχνούν

Από την 1η Οκτωβρίου η Εθνική Χρηματιστηριακή «αναδιαμόρφωσε» – έτσι λέει – την τιμολογιακή της πολιτική. Μοιράζει λεφτά; Όχι! Ξεκινάει χρέωση διατήρησης επενδυτικού λογαριασμού 7,5 ευρώ το τρίμηνο για ενημέρωση εγχάρτως ή 2,5 ευρώ το τρίμηνο για ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Αυτά δεν θα ξεχνούν ο υπάλληλοι, ούτε η διοίκηση.

Lamda Development

Ο Οδυσσέας Αθανασίου διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development μπορεί να έχει υποαξίες από τις αγορές μετοχών που έκανε στη Lamda και τα futures που αγόρασε, αφού καθυστερούσαν αρκετές δραστηριότητες της εταιρείες. Φαίνεται όμως πως αρχίζουν να υλοποιούνται πράγματα. Χθες συστάθηκε η νέα εταιρεία The Mall Athens μετά τις εταιρική αναδιάρθρωση. Η συγκεκριμένη εταιρεία προήλθε από την διάσπαση της της Lamda Olympia Village (με απορρόφηση από την Lamda Development) και από την Lamda Malls. Πλέον το 100% ανήκει στη Lamda Development.

Αυτά που αξίζουν

Το Half Note πρωτοπορεί, με την μοναδική Yilian Cañizares, για τέσσερις εμφανίσεις από Παρασκευή 20 έως και Δευτέρα 23 Οκτωβρίου.

H εντυπωσιακή Κουβανή – βιρτουόζος βιολονίστα, τραγουδίστρια και συνθέτης – παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η μουσική της Cañizares, κρατώντας την Κουβανική ταυτότητά της, συνδυάζει με απαράμιλλο τρόπο, την jazz, την κλασσική και τους Αφρο-Κουβανικούς ρυθμούς.

Yilian Cañizares HABANA-BAHIA:

Ο Βύρων Τσουράπης, ο τραγουδοποιός που έχει γίνει ευρύτερα γνωστός από την εκπομπή «Μουσικό κουτί», ως μέλος της μπάντας, ταξιδεύει έχοντας στις αποσκευές του τα όμορφα τραγούδια του από τον δίσκο «Λέξεις Μακρόσυρτες».

Μετά από την μεγάλη και επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία του με τον Νίκο Πορτοκάλογλου σε Ελλάδα και Κύπρο, έρχεται για δύο μοναδικές παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου Club, τα Σάββατα 21 και 28 Οκτωβρίου.

Η παράσταση, εκτός από τραγούδια της προσωπικής του δισκογραφίας και επιλογές ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών διασκευασμένα από τον ίδιο και την εκρηκτική του μπάντα με τρόπο μοναδικό.

Στις 21 Οκτωβρίου θα είναι καλεσμένοι οι εκρηκτικοί Μπλε (Τζώρτζια Κεφαλά και Γιώργος Παπαποστόλου) και στις 28 Οκτωβρίου ο επιβλητικός Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης.

Βύρων Τσουράπης ft. Νίκος Πορτοκάλογλου – Δίψα:

Το καλύτερο πρόγραμμα ευεξίας, το Navarino Challenge, επιστρέφει με κεντρικό μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», φέρνοντας κοντά όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις και γιορτάζοντας μαζί τους τα 11 χρόνια παρουσίας μέσα από τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την ιστορία της Μεσσηνίας.

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού τουρισμού που θα διεξαχθεί στις 13-15 Οκτωβρίου 2023, στην Costa Navarino και την Πύλο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν διασχίζοντας την ονειρική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη. Οι δρομείς μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις ακόλουθες διαδρομές: Μαραθώνιος (42χλμ), Ημιμαραθώνιος (21,1χλμ), 10χλμ, 5χλμ και τον παιδικό αγώνα 1χλμ.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει πέραν του τρεξίματος δραστηριότητες όπως μαθήματα μπάσκετ & τουρνουά μπάσκετ 4on4, τουρνουά beach volley, tennis (τουρνουά και μαθήματα), beachathlon, pilates, αναρρίχηση, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, γκολφ, πυγμαχία, crossfit, yoga, καγιάκ στη Σφακτηρία, high intensity training, spinning και άλλα.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις