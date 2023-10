Σήμερα θα σας πω ορισμένα πράγματα για το ΟΑΚΑ και ποιος υπουργός γνωρίζει τα πάντα εδώ και χρόνια. Έχουμε και λέμε. Η κατάσταση στο ΟΑΚΑ είναι γνωστή από το 2020, όταν υφυπουργός Αθλητισμού ήταν ο Λευτέρης Αυγενάκης. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις και ήταν πολύ κοντά στις δραστηριότητες του σταδίου, το ΟΑΚΑ είχε καταντήσει εργαλείο προσπορισμού συγκεκριμένων ατόμων και εργολάβων. Κάποιοι το είχαν κάνει μαγαζί τους. Όλοι γνώριζαν τα προβλήματα αλλά έβγαζαν από τις επαναλαμβανόμενες αναθέσεις για μικροσυντηρήσεις. Είχαν γίνει αλλεπάλληλες ενημερώσεις στον υπουργό, αλλά ως γνήσιο παλαιοκομματικό στέλεχος δεν έσπαγε αυγά και άφηνε το πρόβλημα στον επόμενο, όπως έκαναν και οι Συριζαίοι. Η πατάτα τελικά, πήγε στον Γιάννη Βρούτση, που ανέλαβε μόλις πριν από δύο μήνες. Όποιοι ψάξουν πρόσωπα και καταστάσεις θα τα βρουν όλα. Έτσι έγινε και η «δουλίτσα» με τον Ιπποκράτη – Ιωάννη Στασινόπουλο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που ανέλαβε την εκμετάλλευση των γηπέδων τένις, με διαγωνισμό που έκανε το ΟΑΚΑ αλλά όλοι μιλάνε για αυτόν τον διαγωνισμό.

Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ

Τα πράγματα σοβάρεψαν όταν το ΟΑΚΑ πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση, αφού όμως είχε δοθεί ένα τμήμα για τις business στον Στασινόπουλο. Ξεκίνησαν τρεις διαγωνισμοί αλλά μόνο ο ένας έχει ολοκληρωθεί εκείνος για το στέγαστρο Καλατράβα. Κι εκεί άρχισαν να αναδεικνύονται τα προβλήματα. Συνολικά έχουν γίνει τρεις διαγωνισμοί από το ΤΑΙΠΕΔ. Ο πρώτος είναι η επιθεώρηση του στεγάστρου Καλατράβα, που ολοκληρώθηκε. Ο δεύτερος είναι για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης προμελέτης για εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ. Αυτή η μελέτη βαίνει προς ολοκλήρωση. Και η τρίτη είναι η εκπόνηση μελέτης για τη κατάρτισης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και εκπόνησης μελέτης βιωσιμότητας για όλο το στάδιο. Όλα αυτά για την αξιοποίησή του, αφού το πιθανότερο είναι να δοθεί για εκμετάλλευση σε τρίτους.

Νοσοκομεία κληροδοτήματα

Καλά κάνει ο εργατικός υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αλλάζει τις διοικήσεις των κρατικών νοσοκομείων. Τολμώ να πω όμως ότι αυτό είναι μικρό πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα κρατικά νοσοκομεία ανήκουν σε κληροδοτήματα δηλαδή περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε για κοινωφελείς σκοπούς κι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Δεν είναι μόνον γνωστά νοσοκομεία της πρωτεύουσας όπως το Αρεταίειο ή το Αιγινήτειο αλλά και πολλά επαρχιακά νοσοκομεία όπως της Μυτιλήνης, το Νοσοκομείο Χανίων κ.α. ανήκουν σε κληροδοτήματα και συνεπώς δεν είναι εφικτός ο εκσυγχρονισμός τους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Εκβιασμός φαρμακοβιομηχάνων

Το άλλο ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνον του υπουργού αλλά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι φαρμακοβιομήχανοι. Εγχώριοι και ξένοι βρίσκονται σε πλήρη άρνηση να πωλούν φάρμακα αν δεν αυξηθούν οι τιμές τους. Το επιχείρημά τους είναι ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων η φαρμακευτική δαπάνη του κράτους συρρικνώθηκε δραστικά για ευνόητους λόγους. Η τιμή των φαρμάκων στην Ελλάδα, εγκρίνεται εφόσον «ταιριάζει» με τις πέντε χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όχι της ευρωζώνης, ώστε να είναι πολύ χαμηλή. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά οι έμποροι μαζεύουν από την αγορά φάρμακα που έχουν ζήτηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά σε υψηλότερη τιμή και κάνουν εξαγωγές.

Αυτό που απειλούν τώρα ξένες κυρίως εταιρείες είναι να σταματήσουν να διαθέτουν φάρμακα στην Ελλάδα αν δεν εγκριθούν αυξήσεις τιμών. Το επιχείρημα τους είναι πως οι τιμές που πωλούν δεν καλύπτουν το κόστος και επιπλέον οι επιστροφές στο δημόσιο εσόδων (clawback) στις οποίες είχαν υποχρεωθεί από τα μνημόνια, δεν έχουν καταργηθεί ακόμα.

Τι θα γίνει; Καταρχήν ελλείψεις σε φάρμακα. Είναι απίθανο η κυβέρνηση να υποκύψει στον εκβιασμό των φαρμακοβιομηχανιών πλήρως, αλλά κάποιος συμβιβασμός δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Ο Γεωργάτος και τα μουσεία

Τις προηγούμενες ημέρες είπα να πιώ χυμό πορτοκάλι στο καφέ του νομισματοκοπείου, στην οδό Πανεπιστημίου. Ατύχησα όμως γιατί το καφέ ήταν κλειστό. Ρωτώντας έφθασα στον «Γρηγόρη». Ποιόν Γρηγόρη; Όχι τον Δημητριάδη, αλλά τον «Γρηγόρη Μικρογεύματα», δηλαδή τα γνωστά τυροπιτάδικα, που ανήκουν στον επιχειρηματία Βλάση Γεωργάτο. Ο «Γρηγόρης» λοιπόν ανέλαβε την εκμετάλλευση καταστημάτων σε 59 σημεία σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ανά την επικράτεια, μετά από διαγωνισμό που έκανε το υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Χώρων (ΟΔΑΠ, πρώην ΤΑΠΑ). Για τον διαγωνισμό ακούστηκαν διάφορα και έγιναν καταγγελίες- ότι ήταν «φωτογραφικός», πράγμα που δεν πιστεύω – από επιχειρηματίες που είχαν το καφέ στο Νομισματοκοπείο και οι οποίοι προσέφυγαν στα δικαστήρια. Πράγματι, τα κριτήρια ήταν τέτοια που ελάχιστες εταιρείες μπορούσαν να συμμετάσχουν. Μάλιστα είχε γραφτεί ποιος θα κερδίσει τον διαγωνισμό πριν υπάρξει ανάδοχος. Κι εγώ φταίω τώρα, που θυμήθηκα την άλλη εταιρεία, την «σκαφάτη» του Βλάση Γεωργάτου στο Λαύριο, την Technohull;

Η Cepal ζητάει χρήματα από θύματα

Μετά το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή σε πέντε υπουργεία να ανακοινώσουν μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων. Και τα πέντε υπουργεία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ένα από τα μέτρα είναι η απαλλαγή από οφειλές δανείων. «Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται». Αυτό ακριβώς αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πραγματικότητα είναι εξίσου τραγική γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις αυτό που συμβαίνει. Η εταιρεία Cepal που διαχειρίζεται κυρίως δάνεια της Alpha Bank ζητάει πίσω τα χρήματα από το δάνειο τραγικού πατέρα θύματος. Υπάλληλος της CEPAL έστειλε επιστολή τον Ιούλιο του 2023, πέντε μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα στον πατέρα του άτυχου Νίκου Ναλμπάντη, κάνοντάς του πρόταση για ρύθμιση του δανείου του. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Cepal είναι ο Αρτέμιος Θεοδωρίδης πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Alpha Bank και διευθύνων σύμβουλος ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος επίσης πρώην στέλεχος της Alpha Bank. Το δάνειο είχε αρχικά δώσει η Alpha Bank.

Η CEPAL, πρόσφατα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 55.000 ευρώ από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων επειδή ενοχλούσε οφειλέτες. Δεν ήταν αρκετό.

Είναι γαϊδούρια

Επίσης είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας δεν εγκρίνουν την μεταγραφή φοιτητών που ήταν στο μοιραίο τρένο αλλά κατέβηκαν μια στάση πριν τα τραγικό δυστύχημα. Διότι λέει, το δικαίωμα αυτό ανήκει μόνον σε όσους επέζησαν από την σύγκρουση. Όχι σε όσους κατέβηκαν πριν! Έπρεπε να κινδυνέψουν περισσότερο. Λες και αυτά τα παιδιά που είναι λίγα, δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες, δεν έχασαν συμφοιτητές και φίλους, δεν χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Εμείς, ως Ανιχνευτές, αγαπάμε Κυριάκο Πιερρακάκη αλλά δεν θέλουμε να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν είναι απόφαση για τη νομική υπηρεσία του υπουργείου…

Αναβάθμιση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η διοίκηση του Γιάννου Κοντόπουλου προσπαθούν να ανεβάσουν τον πήχη για τις νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο ειδικά στην Κύρια Αγορά και να ασκήσουν πιο αυστηρό έλεγχο σε ότι αφορά την διασπορά των μετοχών. Συνολικά προσπαθούν να δώσουν μεγαλύτερο βάθος και αξιοπιστία στην αγορά. Δεν το επιτυγχάνουν πάντα. Και όχι μόνο αυτό αλλά χάνουν και σε αξιοπιστία, όταν στο Χρηματιστήριο μπαίνουν εταιρείες με υψηλές αποτιμήσεις και οι τιμές των μετοχών υποχωρούν.

Ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος ρωτήθηκε προχθές στη συνέντευξη τύπου εάν τον απασχολεί αυτό το φαινόμενο και εάν θα πρέπει να επιστρέψουν μέτρα όπως για παράδειγμα η εγγύηση της τιμής εισαγωγής από τους αναδόχους (όπως παλιά) και να θεσπιστούν κίνητρα διακράτησης των μετοχών, ώστε οι επενδυτές να μην πουλάνε με το καλημέρα. Να σημειωθεί πως το Χρηματιστήριο δεν είναι υπεύθυνο για τις αποτιμήσεις αλλά οι ανάδοχοι. Όμως το Χρηματιστήριο είναι ο φορέας που δέχεται τα συναισθήματα των επενδυτών, ειδικά όταν κάτι δεν πάει καλά και χάνονται χρήματα. Η απάντηση που έδωσε είναι σίγουρα τους απασχολεί αλλά ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά, δεδομένης της μεταβλητότητας της αγοράς και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται.

Δεν απολύει ο Κοκλώνης

Έμαθα ότι συμπαθής κυρία τηλεφώνησε στον προϊστάμενο του Ανιχνευτή, εκ μέρους του Νίκου Κοκλώνη λέγοντας δεν ήταν ευγενικά όσα έγραψα ότι δηλαδή κάνει απολύσεις. Μία μόνον απόλυση έκανε λέει κι αυτό επειδή πράγματι δεν προχώρησε η συνεργασία με την Daily Mirror για την δημιουργία ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, όπως έγραψα. Το καταγράφω λοιπόν για να μην έχω πρόβλημα, ούτε με τον Νίκο Κοκλώνη, ούτε με τον προϊστάμενό μου ούτε κι αυτός με την κυρία που μίλησε.

Merit Χρηματιστηριακή

Πελάτης της εταιρείας με πιστωτικό υπόλοιπο εδώ και πολλές εβδομάδες ζήτησε να κατατεθεί στον λογαριασμό του στην τράπεζα. Από την εταιρεία διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει η κατάθεση. Πέρασε μία ημέρα, τίποτα. Πέρασαν δύο ημέρες. Τίποτα. Αναγκάστηκε να ξανακαλέσει την εταιρεία για να κατατεθεί το ποσό. Θα πρέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από τις χρηματιστηριακές εταιρείες να καταθέτουν τα πιστωτικά υπόλοιπα αυτόματα στους λογαριασμούς των πελατών μετά το T+2 όπως ισχύει και με τα χρεωστικά υπόλοιπα. Τόσο απλά. Για να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Αυτά που αξίζουν

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου μια μοναδική, μαγική μουσική παράσταση στο Gazarte Main Stage ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της σύγχρονης jazz μουσικής, ο Kurt Rosenwinkel. Είναι μια ξεχωριστή, δημιουργική φωνή στην πρώτη γραμμή της μουσικής, για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι συνεργασίες με τον Eric Clapton, τον Q-tip, τον Gary Burton, τον Paul Motian, τον Joe Henderson, δεν είναι παρά λίγα σημεία από έναν ποικιλόμορφο και εκτεταμένο κατάλογο και συμμετοχή σε περισσότερες από 150 ηχογραφήσεις.

Kurt Rosenwinkel – angels around:

Φιλανθρωπική μουσική παράσταση με τον τραγουδοποιό Αλεξάνδρο Τζουγανάκη, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στη Μουσική Σκηνή Σφίγγα. Με επιρροές κυρίως από την μουσική παράδοση της Κρήτης, εκφράζεται με ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα. Θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από τη Κρήτη ως την Θράκη σε ένα εναλλακτικό πάντρεμα ήχων και ρυθμών.

Αλέξανδρος Τζουγανάκης – Βαρύς Σταυρός:

Έρχεται ο Bryan Adams έχοντας πλέον παραγωγική καριέρα που μετράει 17 studio άλμπουμ και 4 νέες κυκλοφορίες το 2022. Επίσης είναι ενεργός ακτιβιστής που αφιερώνει χρόνο, πόρους και προσοχή στην ενημέρωση σχετικά με την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ζώων και άλλα κοινωνικά θέματα. Η ευρωπαϊκή του περιοδεία ξεκινάει από την Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ BASKETBALL ARENA.

Bryan Adams – Into The Fire, Live στο The Royal Albert Hall του Λονδίνου, πριν δύο μήνες:

