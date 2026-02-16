Άννα Φλωρινιώτη: Από τις πίστες στο… κομμωτήριο - Πώς κατάφερε να πιάσει τη ζωή της από την αρχή

Η Άννα Φλωρινιώτη έχασε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τον πατέρα της Γιάννη και τον αδελφό της Νίκο. Οποιοσδήποτε άνθρωπος στη θέση της θα είχε δυσκολία ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι, πόσω μάλλον να ανασυνταχθεί και να βρει το κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή της. Κι εκείνη τα κατάφερε.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εφημερίδα Espresso για το πόσο δύσκολο ήταν να βάλει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και να προχωρήσει. Σε αυτό το κομμάτι τη βοήθησε και μια φίλη της που έχει κομμωτήριο. «Το καλοκαίρι που έφυγε ο μπαμπάς μου, είναι περίπου δυόμισι χρόνια, αποφάσισα να έρθω για βοήθεια στο κομμωτήριο. Είναι της φίλης μου το μαγαζί και ήρθα για λίγο να τη βοηθήσω, για να πάει διακοπές και να το κρατήσω εγώ και τελικά έμεινα. Μου αρέσει ο χώρος της ομορφιάς κι έτσι κι αλλιώς έχω μεγαλώσει μέσα σε τέτοιους χώρους μια ζωή. Έχω αναλάβει το κομμάτι του μαγαζιού: ραντεβού, πληρωμές, ταμεία και οργάνωση».

«Ήταν δύσκολο, έκλαιγα συνέχεια»

«Εκείνο το διάστημα ούτε να κοιμηθώ δεν μπορούσα, είχα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν δύσκολο, έκλαιγα συνέχεια. Έπρεπε με κάτι να απασχολώ το μυαλό μου, να κάνω κάτι να μην σκέφτομαι. Πήγα σε ψυχοθεραπευτή και είχα δύο επιλογές: ή να αρχίσω φαρμακευτική αγωγή ή να αρχίσω να δουλεύω πολύ.

Διάλεξα να δουλεύω, να γυμνάζομαι, να περπατάω για να κουραστώ και να κοιμηθώ. Το πρόβλημά μου ήταν ο ύπνος, γιατί όταν χαλάρωνα, έρχονταν εικόνες και με τσάκιζαν». Πάντως η Φλωρινιώτη δεν έχει αφήσει πίσω το τραγούδι και συχνά κάνει εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά.