Άννα Φόνσου για τα κακεντρεχή σχόλια που ακούει η Σαπουντζάκη: «Της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει»

Την Άννα Φόνσου την συνδέει φιλία ετών με την Ζωζώ Σαπουντζάκη και μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ξεκαθάρισε τα πράγματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και τις ανακρίβειες που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά και τα κακεντρεχή σχόλια.

«Κρύωσε η Ζωζώ, είχε πάθει μία ίωση. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν μαζί και της λέω«θα κρυώσεις εκεί που κάθεσαι». «Όχι, όχι» μου έλεγε εκείνη. Κρύωσε, εντάξει, τώρα θα ξαναγυρίσει σπίτι.

Δεν πρέπει να τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, πρέπει να τα απλοποιούμε, γιατί το ακούει κι εκείνη και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει. Όποιος έχει κάτι όταν το μαθαίνει, τρελαίνεται, κατάλαβες; Επειδή είναι στο καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί με τα πόδια της, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειδώσουμε και μες στο σπίτι της. Θα της περάσουν τα πόδια, ήδη πάνε πολύ καλύτερα. Περπατάει σιγά-σιγά αλλά δεν είναι ανάγκη να τα μεγαλοποιούμε όλα» δήλωσε η ηθοποιός και πρόεδρος του Συλλόγου «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού Σταυρίνα Ευστρατιάδου σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε πει: «Υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια, άσχημα σχόλια -κάθε φορά που η Ζωζώ μπαίνει στο νοσοκομείο, ή τότε με το αναπηρικό καροτσάκι που είχε χτυπήσει το πόδι της- που έγραφαν: «Και αρκετά έζησε»! Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ο Θεός της έχει δώσει αυτά τα χρόνια και μπορεί να της δώσει κι άλλα. Αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται και γράφουν αυτά αν είχε συμβεί στη μαμά τους, στη γιαγιά τους, στην αδερφή τους, έτσι θα μίλαγαν; Έχω νευριάσει πάρα πολύ».